V autobiografické knize Brooke Shields Is Not Allowed to Get Old: Thoughts on Aging as a Woman (Brooke Shieldsová nesmí zestárnout: Postřehy z ženského stárnutí), která vychází 14. ledna, se herečka a matka dvou dětí rozepsala o své velice znepokojivé zkušenosti v rukou plastického chirurga.

Už od dob střední školy žila se zdravotním problémem spočívajícím v nadměrné velikosti stydkých pysků, kvůli níž trpěla na oděrky a krvácení. V gynekologické ordinaci proto dostala radu, aby podstoupila redukční operaci.

„Zajímavé je, že ta samozřejmě nebyla krytá pojištěním, protože se považuje za kosmetický zákrok,“ říká k tomu Shieldsová. „Přitom jsem si nikdy nevšimla, že bych měla ambice stát se pornoherečkou,“ vtipkuje.

Tuto operaci se každopádně rozhodla podstoupit, i když si zákrok musela hradit ze svých zdrojů. K vlastnímu zděšení se však následně od chirurga dozvěděla, že k požadované úpravě „přihodil“ také tzv. vaginální omlazení. Jak vysvětlují zástupci chirurgické kliniky v Clevelandu, jedná se o proceduru, jejímž primárním účelem je zpevnění pohlavních orgánů a odstranění problémů spojených s pokročilým věkem, jako je močová inkontinence, povislá kůže či vaginální suchost.

Shieldsová byla z tohoto zjištění v šoku. Nechtěný zákrok popisuje jako „nevratný zásah“ do vlastního těla, který jí ve výsledku „v určitém smyslu připadal jako znásilnění“. Ve výsledku se za podstoupení této procedury styděla natolik, že tuto traumatickou zkušenost dlouho tajila i před vlastním manželem, scénáristou a producentem Chrisem Henchym.

Brooke Shieldsová a její dvě dcery, s nimiž udržuje blízký vztah, v poslední době často a otevřeně mluví o problematice ženského zdraví a tématech s ním spojených. Ke zmíněné zkušenosti uvádí, že se ji původně zdráhala do knihy napsat, aby to pro některé čtenáře nebylo „příliš“. Nakonec však usoudila, že by tím naopak mohla potenciálně pomoci dalším ženám, které by se ocitly v podobné situaci.

Brooke Shieldsová na Tony Awards v New Yorku (16. června 2024)

„Pokud máme změnit způsob, jak nahlížíme na ženské zdraví a jak o něm komunikujeme, potom je nutné začít mluvit i o nepříjemných, ale naprosto reálných problémech,“ vysvětluje herečka. „Stydět se za ně již nepřichází v úvahu.“