Dražba panenství, líbání se starším mužem. Dcery Shieldsové její film kritizují

Dramatický snímek režiséra Louise Malleho byl velmi kontroverzní už v době svého uvedení do kin. Hlavní postava Violet, kterou ztvárnila Brooke Shieldsová, si v něm jako dětská prostitutka projde například dražbou svého panenství. Následně se do ní zamiluje starší fotograf, kterého hrál Keith Carradine (75).

Brooke Shieldsová a Keith Carradine ve filmu Děvčátko (1978)

„Viděla jsem to na TikToku. Raději bych se nedívala na to, jak ve filmu prodávají mou mámu jakožto jedenáctiletou prostitutku. Radši si pustím její vtipné a veselé komedie. Tenhle film se mi opravdu nelíbí, je to pro mě nechutné,“ říká dcera herečky, osmnáctiletá Grier.

Scéna, kde Shieldsovou líbá její tehdy sedmadvacetiletý herecký kolega Carradine, její dceru Grier prý dost znechutila. „Je to opravdu divné. Máma se musela v jedenácti letech jako malé dítě poprvé v životě líbat před kamerou s někým v posteli, a to navíc s mužem o tolik starším, než byla ona sama. Proč to naše babička filmařům dovolila? To je to hlavní, co dodnes nechápu,“ ptá se dcera hollywoodské herečky.

Carradine Shieldsovou před natáčením kontroverzní scény uklidňoval. „Řekl mi, že je to sice trochu divné, ale že jen to jen film a že se to jako první polibek nepočítá, což bylo velmi milé. Trochu mě to uklidnilo,“ vypráví Shieldsová v dokumentu s názvem Pretty Baby: Brooke Shields, který měl premiéru loni.

Její dcery prý preferují, když se na plátně naplno projeví svérázný humor jejich maminky. „Miluju, když máma hraje v komediích. Například v jedné z epizod seriálu Přátele předvedla opravdu parádní výkon, umí být vážně moc vtipná,“ říká Rowan (21) o mámině slavné roli Joeyho stalkerky.

„Podle dcer jsem v podstatě dosáhla svého hereckého vrcholu v 90. letech a pak už to se mnou šlo od deseti k pěti,“ dodává se smíchem Shieldsová.