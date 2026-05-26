Připadám si víc sexy než v pubertě, říká Brooke Shieldsová po šedesátce

Přestože s hereckou kariérou začala prakticky už jako dítě, svůj největší rozkvět herečka Brooke Shieldsová (60) přisuzuje až současné době. V novém pořadu mluví o svém sebevědomí, podnikání i ženské psychologii v období menopauzy.
Brooke Shieldsová na Glamour Women of the Year v New Yorku (8. října 2024)

Brooke Shieldsová na Glamour Women of the Year v New Yorku (8. října 2024) | foto: AP

Brooke Shieldsová na Tony Awards v New Yorku (8. června 2025)
Brooke Shieldsová se svými dcerami Grier (vlevo) a Rowan Henchy (2022)
Brooke Shieldsová (SAG Awards, Los Angeles, 23. února 2025)
Brooke Shieldsová a její dcera Rowan Francis Henchy na Glamour Women of the...
V pořadu I Changed My Mind, který se vysílá na Netflixu, si moderátor Dan Souza pozval herečku Brooke Shieldsovou k otevřenému rozhovoru o různých životních tématech. Když přišla řeč na její značku Commence, která je určena speciálně pro ženy po čtyřicítce, herečka uvedla, že inspirací se jí stalo její vlastní stárnutí.

„Ve svém věku jsem si uvědomila, že vstupuji do velice důležité fáze. Nikdo mi však nedával najevo, že teď, když už mi vaječníky nefungují jako dřív, neztrácím nic na své hodnotě. Pomyslela jsem si, že je to šílené. Sama si totiž připadám víc sexy než v pubertě a mám pocit, že mohu nabídnout mnohem víc,“ vysvětluje Shieldsová. „Proč se ženám nedovoluje být samy sebou? Proč to jednotlivé obory vnímají jako nějakou hrozbu?“

Brooke Shieldsová v roce 1987, kdy skončila studia na Princetonu

Její značka, zaměřená na vlasovou péči v pokročilém věku, si dle jejích slov už proto rychle získala oblibu. „Naše příznivkyně ode mne chtěly řešení svých kosmetických problémů. Vlasy po určitém věku ztrácejí svůj lesk a sílu, a stejně tak i pokožka hlavy. V této fázi života žena zasluhuje lehkost, ne nějaké odsunutí na vedlejší kolej,“ říká.

Jak ostatně uvedla již u příležitosti spuštění značky v roce 2024, svou kosmetikou se snaží o redefinici životního období, které sama prožívá. „Ženy slýchají věci ve smyslu: Aha, tak ty už máš menopauzu. Nebo něco jako: Tak už to máš za sebou… Jakmile se odstěhují děti, je to, jako by se s vámi všichni loučili. Já se svou značkou chci do této životní doby vnést lehkost, barvitost a vzrušení,“ líčí Shieldsová.

Brooke Shieldsová ve filmu Modrá laguna (1980)

Stárnutí sama naopak vnímá jako osvobozující – a problémy, s nimiž se žena v této době potýká, si jednoduše zasluhují speciální pozornost. Právě v tomto duchu herečka propaguje i poselství své značky Commence, tedy že je především o autenticitě a péči.

„Všechny ženy přes čtyřicet, které znám, hýří šarmem a rozhodně mají co nabídnout. Je to správný čas opravdu o sebe pečovat. Slovo emancipace je poslední dobou nadužívané, jako taková magnetka na lednici – když ale opravdu porozumíte, co toto období života znamená, na vašem sebevědomí se to projeví,“ říká Brooke Shieldsová. „Není namístě se nijak shazovat. A taková je i naše idea: Proč bychom měly být přehlíženy, když máme sil na rozdávání?“

