Brno roztančila StarDance Tour. Dvořák zářil, Mareš bavil a aréna bouřila

Tereza Hrabinová
  5:00
„Kdy bude další StarDance?“ Tahle otázka se každoročně vrací s odcházejícími letními vedry. Letos ale fanoušci oblíbené taneční show zůstali bez televizního přenosu. Místo něj přišla StarDance Tour, dvouhodinová živá show, která brázdí česká města.
Moderátoři StarDance Tour 2025 Tereza Kostková a Marek Eben

Moderátoři StarDance Tour 2025 Tereza Kostková a Marek Eben | foto: © Česká televize

StarDance Tour 2025 v brněnské Winning Group Aréně.
Porotce Jan Tománek ve StarDance Tour 2025
Porotkyně Tatiana Drexler ve StarDance Tour 2025
StarDance Tour 2025 zavítá i do Karlových Varů
6 fotografií

V sobotu 11. října dorazila tour do brněnské Winning Group Arény a místní euforie dosáhla bodu varu. Vstupenky zmizely za pár hodin po spuštění předprodeje a aréna praskala ve švech.

Soutěžící

Moderátoři Tereza Kostková a Marek Eben se opět ujali svých rolí a publikum odměnilo každý výskyt slova „Brno“ bouřlivým potleskem. Nálada večera byla tedy jasná: oslavovat tanec, soutěž i město samotné.

Velké ovace si vysloužil herec Jiří Dvořák, který celou brněnskou show vyhrál. Porota se ho ptala, zda má na čele flitry nebo pot. Dvořák reagoval s humorem: „Chodil jsem na JAMU na vejšku a spolužáci byli strašně naštvaní. Při každé hodině pohybové výchovy jsem byl zpocenej po deseti minutách, ostatní byli suchý. Pan pedagog tehdy říkal: Vidíte? Dvořák maká.“

Porotkyně Tatiana Dexler jeho čaču ocenila slovy, že si neumí představit, co by na ní šlo udělat lépe. Dvořák si od poroty odnesl 29 bodů, přičemž Jan Tománek mu jako jediný udělil devítku. Eben to komentoval: „Brňák Brňákovi dá devět bodů? No jak myslíš.“

Jiří Dvořák se v Brně narodil a byl v angažmá ve dvou divadlech, napřed v Mahenově činohře a pak sedm let v městském divadle.

S městem jsou spjatí i další účinkující. Porotce Jan Tománek je šéftrenérem tanečního klubu DSP Kometa Brno a tanečník Jakub Mazůch má trenéra Jaroslava Bureše z Brna.

Osm párů, dvě kola a živá hudba

Na pódiu se vystřídalo osm tanečních párů z různých ročníků StarDance. Každý předvedl jeden standardní a jeden latinskoamerický tanec.

O výsledku rozhodovali nejen diváci skrze SMS, ale i porota v sestavě Richard Genzer, Tatiana Dexler a Jan Tománek. Na rozdíl od televizního formátu byl vítěz večera vyhlášen ihned. Zvláštní pořad sestříhaný ze StarDance Tour chystá Česká televize do vysílání na silvestra.

O hudební doprovod se opět postarali MoonDance Orchestra Martina Kumžáka, který doplnili Monika Absolonová a Mirai.

Výkony vítěze poslední řady Oskara Hese a Tatiany Dykové, která se v roce 2007 umístila druhá, porota odměnila plným počtem bodů a chválou bez výhrad.

Hes s nadsázkou popsal zákulisí: „Byli jsme tady od devíti od rána. A před naším tancem máme hodinu a půl volna, takže se v šatně celou dobu kopeme do zadku a snažíme se znovu a znovu nastartovat.“ Jeho taneční partnerka Kateřina Bartůněk Hrstková dodala: „Obešli jsme si celou arénu a šli se projít Brnem. Je tady krásně.“

Tanec srdcem: Když charisma předčí techniku

Plný počet bodů ve druhém kole dostal také oblíbený cukrář Josef Maršálek, který si diváky získal hlavně svou osobností. „Josef měl od začátku jasno, jaké má možnosti, a nesnažil se být někým, kým není. Naučil se spoustu kroků, zvládli jsme techniku i choreografie, ale přišel jako hotový člověk a tak i tančil,“ shrnula cukrářův přístup jeho taneční partnerka Adriana Mašková.

Leoš Mareš si zatancoval s novou partnerkou Zuzanou Dvořákovou Šťastnou, neboť jeho původní tanečnice se nemohla zúčastnit. I když nezískali nejvyšší skóre, jejich vystoupení mělo charakter a energii.

Přesto se moderátor ohradil vůči slovům Tatiany Drexler. „Minulý týden jsem koukal na kolegy a přišla za mnou paní, která mi řekla, že jsem frajer, že jsem do toho šel… v tomhle věku. A já v tom nátělníku říkám: V jakém věku? A vy jste řekla, Táňo, že jsem takový pán, který se snaží…“

Další zastávky StarDance Tour 2025

18. 10. 2025Liberec: Home Credit Arena Liberec14:00 Odpolední show, 19:00 Večerní show
25. 10. 2025Pardubice: Enteria arena14:00 Odpolední show, 19:00 Večerní show
4. 11. 2025Praha: O2 arena19:00 Večerní show
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Bez vrásky, ale kráska není. Ryanová, Kidmanová i Bluntová to přehánějí s úpravami

Hladké čelo, porcelánový obličej jen s minimálními vráskami a křečovitý úsměv s napíchanými rty. Tak nyní vypadá hodně hollywoodských hereček, které podlehly trendu věčného mládí. Zřejmě jim nevadí,...

Proč se nutit, říká Josefína Prachařová o rozchodu se Sofií Höppnerovou

Hrála nevidomou a v podstatě se jí stala. Produkce seriálu Ratolesti jí nechala vyrobit zakalené kontaktní čočky, přes které nebylo takřka nic vidět. Josefína Prachařová se orientovala na place podle...

Srdce roztříštěné na miliony kousků. Veronika Arichteva přišla o miminko

Herečka Veronika Arichteva (39) se na sociální síti svěřila fanouškům s obrovskou ztrátou, která ji potkala. Přišli s manželem Biserem Arichtevem (48) o vytoužené miminko. Byl to chlapec.

Luke a Lorelai znovu spolu. Podívejte se, jak vypadají hvězdy Gilmorek po 25 letech

Ikonický seriál Gilmorova děvčata slaví letos čtvrtstoletí, a Hollywood si tuto příležitost nenechal ujít. Hlavní hvězda Lauren Grahamová, známá jako Lorelai Gilmoreová, milník oslavila odhalením...

Klumová předvedla vnady v průsvitných šatech, jako šperk zvolila nasazovací zuby

Na pařížský týden módy zamířilo do Francie mnoho slavných tváří. Nejnovější modely luxusních značek přijela předvádět a obdivovat mimo jiné také Heidi Klumová (52), kterou doprovázela dcera Leni...

Brno roztančila StarDance Tour. Dvořák zářil, Mareš bavil a aréna bouřila

„Kdy bude další StarDance?“ Tahle otázka se každoročně vrací s odcházejícími letními vedry. Letos ale fanoušci oblíbené taneční show zůstali bez televizního přenosu. Místo něj přišla StarDance Tour,...

13. října 2025

Vnučka Jany Švandové kope za Duklu. Její praděda tam byl lékařem

Jana Švandová je už několikanásobnou babičkou, takže slavnostní otevření Wonderlandu v Letňanech pro ni bylo vítanou příležitostí, jak si s rodinou zpříjemnit podvečer. Jenomže mezi obřími figurkami...

13. října 2025

Janu Bendigovi posílají ženy svoje oblečení. Točí v něm seriál

Na YouTube točí seriály, ve kterých mimo jiné paroduje romskou komunitu. Když si ale měl Jan Bendig stoupnout před kameru v seriálu Ratolesti, nebylo mu úplně do smíchu. Zároveň si tím však splnil...

13. října 2025

Kdo jsou účastníci show Zrádci 2, kdo vypadnul a kolik Zrádců už hráči odhalili

Druhá série televizní show Zrádci 2 začala ve velkém stylu. Jména prvních tří účastníků, kteří vypadli, byla velmi překvapivá. A v dalším díle byl dokonce odhalen jeden zrádce. Pokud sledujete show v...

12. října 2025  21:24

Kdo je Zrádkyně Bára Krčmová? Herečka a moderátorka překvapila neznalostí

Barbora Krčmová se stala známou tváří a hlasem v českém mediálním prostoru především díky svému populárnímu true crime podcastu Opravdové zločiny. Ve druhé řadě reality show Zrádci na TV Prima se...

12. října 2025  21:09

Nevěděla jsem, že končí, říká Kristin Davisová o pokračování Sexu ve městě

Kristin Davisová (60) se proslavila hlavně rolí Charlotty Yorkové Goldenblattové v Sexu ve městě a jeho pokračování. Nyní přiznala, že ji zpráva o konci seriálu A jak to bylo dál… po třech řadách...

12. října 2025  13:42

Kristýna Plíšková je dvojnásobnou maminkou. Prozradila i jméno miminka

Bývalá tenistka Kristýna Plíšková se na sociálních sítích pochlubila zprávou, že už je dvojnásobnou maminkou. Na Instagramu ukázala druhého syna. S manželem, fotbalistou Dávidem Hanckem, mají už...

12. října 2025  9:18

Pedofilního rockera Iana Watkinse zavraždili ve vězení. Podřízli mu krk

Bývalý frontman britské kapely Lostprophets Ian Watkins je po smrti. Podle britských médií osmačtyřicetiletého zpěváka, který si odpykával trest 35 let za zneužívání dětí, zavraždil spoluvězeň....

12. října 2025  7:24

Budu hrát, dokud budu vědět, kam jdu a co říkám, směje se Ilona Svobodová

Ilona Svobodová (65) je se seriálem Ulice spjata od jeho začátku. Herečka, známá ale i z divadla, dabingu a práce v rozhlase, v rozhovoru pro iDNES.cz promluvila o začátcích nekonečného seriálu....

12. října 2025

Nebýt obětí vlastního života. To je mé životní krédo, říká Vlastina Svátková

Kromě hraní a psaní je její vášní také malování. Herečka Vlastina Svátková (43) říká, že už ale neřeší, jestli se někomu bude její tvorba líbit, jestli uspěje nebo ne. Prostě tvoří. V rozhovoru pro...

12. října 2025

Bolka Polívku z představení odvezla záchranka. Je v péči lékařů, oznámilo divadlo

Herec Bolek Polívka (76) v pátek nedohrál představení DNA, kde účinkuje s dcerou Annou Polívkovou. Kvůli nevolnosti ho odvezla záchranná služba. Divadlo Bolka Polívky v sobotu podvečer v prohlášení...

11. října 2025  12:04,  aktualizováno  18:32

Reese Witherspoonová se rozpovídala o vztahu, v němž byla zneužívána

Reese Witherspoonová (49) zavzpomínala na to, jak byla v jednom ze svých vztahů zneužívána. Hollywoodská herečka tvrdí, že to výrazně ovlivnilo její život. S kým v tom toxickém vztahu byla, ovšem...

11. října 2025  14:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.