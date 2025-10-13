Brno roztančila StarDance Tour. Dvořák zářil, Mareš bavil a aréna bouřila

V sobotu 11. října dorazila tour do brněnské Winning Group Arény a místní euforie dosáhla bodu varu. Vstupenky zmizely za pár hodin po spuštění předprodeje a aréna praskala ve švech.
Soutěžící
Moderátoři Tereza Kostková a Marek Eben se opět ujali svých rolí a publikum odměnilo každý výskyt slova „Brno“ bouřlivým potleskem. Nálada večera byla tedy jasná: oslavovat tanec, soutěž i město samotné.
Velké ovace si vysloužil herec Jiří Dvořák, který celou brněnskou show vyhrál. Porota se ho ptala, zda má na čele flitry nebo pot. Dvořák reagoval s humorem: „Chodil jsem na JAMU na vejšku a spolužáci byli strašně naštvaní. Při každé hodině pohybové výchovy jsem byl zpocenej po deseti minutách, ostatní byli suchý. Pan pedagog tehdy říkal: Vidíte? Dvořák maká.“
Porotkyně Tatiana Dexler jeho čaču ocenila slovy, že si neumí představit, co by na ní šlo udělat lépe. Dvořák si od poroty odnesl 29 bodů, přičemž Jan Tománek mu jako jediný udělil devítku. Eben to komentoval: „Brňák Brňákovi dá devět bodů? No jak myslíš.“
Jiří Dvořák se v Brně narodil a byl v angažmá ve dvou divadlech, napřed v Mahenově činohře a pak sedm let v městském divadle.
S městem jsou spjatí i další účinkující. Porotce Jan Tománek je šéftrenérem tanečního klubu DSP Kometa Brno a tanečník Jakub Mazůch má trenéra Jaroslava Bureše z Brna.
Osm párů, dvě kola a živá hudba
Na pódiu se vystřídalo osm tanečních párů z různých ročníků StarDance. Každý předvedl jeden standardní a jeden latinskoamerický tanec.
O výsledku rozhodovali nejen diváci skrze SMS, ale i porota v sestavě Richard Genzer, Tatiana Dexler a Jan Tománek. Na rozdíl od televizního formátu byl vítěz večera vyhlášen ihned. Zvláštní pořad sestříhaný ze StarDance Tour chystá Česká televize do vysílání na silvestra.
O hudební doprovod se opět postarali MoonDance Orchestra Martina Kumžáka, který doplnili Monika Absolonová a Mirai.
Výkony vítěze poslední řady Oskara Hese a Tatiany Dykové, která se v roce 2007 umístila druhá, porota odměnila plným počtem bodů a chválou bez výhrad.
Hes s nadsázkou popsal zákulisí: „Byli jsme tady od devíti od rána. A před naším tancem máme hodinu a půl volna, takže se v šatně celou dobu kopeme do zadku a snažíme se znovu a znovu nastartovat.“ Jeho taneční partnerka Kateřina Bartůněk Hrstková dodala: „Obešli jsme si celou arénu a šli se projít Brnem. Je tady krásně.“
Tanec srdcem: Když charisma předčí techniku
Plný počet bodů ve druhém kole dostal také oblíbený cukrář Josef Maršálek, který si diváky získal hlavně svou osobností. „Josef měl od začátku jasno, jaké má možnosti, a nesnažil se být někým, kým není. Naučil se spoustu kroků, zvládli jsme techniku i choreografie, ale přišel jako hotový člověk a tak i tančil,“ shrnula cukrářův přístup jeho taneční partnerka Adriana Mašková.
Leoš Mareš si zatancoval s novou partnerkou Zuzanou Dvořákovou Šťastnou, neboť jeho původní tanečnice se nemohla zúčastnit. I když nezískali nejvyšší skóre, jejich vystoupení mělo charakter a energii.
Přesto se moderátor ohradil vůči slovům Tatiany Drexler. „Minulý týden jsem koukal na kolegy a přišla za mnou paní, která mi řekla, že jsem frajer, že jsem do toho šel… v tomhle věku. A já v tom nátělníku říkám: V jakém věku? A vy jste řekla, Táňo, že jsem takový pán, který se snaží…“
Další zastávky StarDance Tour 2025
|18. 10. 2025
|Liberec: Home Credit Arena Liberec
|14:00 Odpolední show, 19:00 Večerní show
|25. 10. 2025
|Pardubice: Enteria arena
|14:00 Odpolední show, 19:00 Večerní show
|4. 11. 2025
|Praha: O2 arena
|19:00 Večerní show