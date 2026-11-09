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Znásilnění a tři sexuální napadení. Komik Brand dostal deset a půl roku

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  16:13
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Russell Brand v Londýně (28. října 2026)

Russell Brand v Londýně (28. října 2026) | foto: AP

Russell Brand při odchodu od soudu v Londýně (2. listopadu 2026)
Russell Brand v Londýně (30. října 2026)
Russell Brand u soudu v Londýně (28. října 2026)
Russell Brand u soudu v Londýně (28. října 2026)
28 fotografií
Britský komik Russell Brand (51) byl v pondělí odsouzen k deseti rokům a šesti měsícům vězení za znásilnění a tři případy sexuálního napadení. Rozsudek vynesl soud v Londýně, podle kterého herec sexuálně napadl několik žen v letech 2004 až 2009. Soudce Joel Bennathan uvedl, že Brand zneužíval svého postavení a slávy a že jeho chování vykazovalo „ohromující aroganci“.

Jeho popularita ho podle soudce chránila až do roku 2023, kdy novináři zveřejnili první zprávy o obviněních ze znásilnění a sexuálního napadení. Tyto informace povzbudily další ženy, aby se obrátily na policii.

Trest se týká čtyř útoků na ženy. Prokuratura žádala pro Branda za znásilnění trest od deseti do 15 let. Její zástupkyně Riel Karmyová-Jonesová upozornila, že komik zneužíval svého vlivu a důvěry žen, které ho obdivovaly, a své oběti ponižoval.

Russell Brand u soudu v Londýně (28. října 2026)

Soud vyslechl také výpovědi poškozených, podle nichž útoky dlouhodobě ovlivnily jejich vztahy, kariéru i psychické zdraví. Jedna z žen uvedla, že si po napadení roky nesla pocit studu. Další se obávala, že po znásilnění mohla od Branda dostat HIV.

Jedna z poškozených uvedla, že se dlouho snažila na napadení zapomenout a pokračovat v běžném životě. Brandova tvář a hlas v televizi či na sociálních sítích v ní ale i po letech vyvolávaly silné úzkostné reakce. Těžkou úzkost jí lékaři diagnostikovali až zhruba 20 let po útoku, poté, co se v médiích objevila první svědectví o Brandově chování.

Russell Brand a Sean „Diddy“ Combs v Las Vegas (2. května 2009)

Další žena, kterou Brand napadl při práci na projektu stanice Channel 4, uvedla, že útok tehdy okamžitě oznámila nadřízeným, vedení ho ale dle jejích slov nijak neřešilo. „Hluboce se mě to dotklo. Kdyby se tehdy stalo něco podobného znovu, vím, že bych už neměla odvahu znovu promluvit,“ uvedla u soudu. „Tehdejší firemní kultura ve mně vyvolávala pocit, že mám prostě pokračovat dál a už o tom nemluvit.“

Brandův obhájce Ian Winter žádal mírnější trest. Tvrdil, že se jeho klient zásadně změnil a že se skutky staly před 17 lety a šlo o ojedinělé incidenty. Varoval také, že dlouhý trest by měl ničivý dopad na Brandovu mladou rodinu. Soudce ale uvedl, že jednotlivé tresty nemůže uložit tak, aby si je herec odpykal všechny současně, protože by to neodpovídalo závažnosti jeho činů.

Russell Brand a Katy Perry

Bývalý manžel zpěvačky Katy Perry vinu v průběhu celého procesu odmítal, soud ho však minulý týden uznal vinným ze znásilnění a tří sexuálních napadení. V pondělí před vynesením rozsudku soud vyslechl výpovědi žen, které uvedly, že následky jeho činů pociťují dodnes.

Londýnská metropolitní policie uvedla, že Brand je vyšetřován v souvislosti se dvěma dalšími údajnými znásilněními – v jednom z případů šlo o tehdy 16letou dívku – a policejní ředitel v pátek prohlásil, že by ho nepřekvapilo, kdyby se přihlásilo mnohem více dalších osob.

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