Hvězda Lásky nebeské slaví 50. V romantické komedii okouzlila Hugha Granta

Britská herečka, zpěvačka a moderátorka Martine McCutcheonová slaví 14. května padesáté narozeniny. Fanoušci si ji navždy spojili především s romantickou komedií Láska nebeská, kde po boku Hugha Granta zazářila jako sympatická Natalie. Její život ale nebyl jen o slávě a úspěchu.
Britská herečka, zpěvačka a moderátorka Martine McCutcheonová se proslavila v komedii Láska nebeská. Na snímku je rodilá Londýňanka v roce 2000.

Britská herečka Martine McCutcheonová patří k nezapomenutelným tvářím kultovní romantické komedie Love Actually, kterou čeští diváci znají pod názvem Láska nebeská. Právě role energické a prostořeké Natalie, do níž se zamiluje britský premiér v podání herce Hugha Granta, jí přinesla celosvětovou popularitu.

Za svůj výkon získala v roce 2004 cenu MTV Movie Awards a britská média o ní tehdy psala jako o „anglické odpovědi na Jennifer Lopezovou“. Diváci si ji oblíbili díky přirozenému humoru, nakažlivému úsměvu i civilnímu projevu, který z ní udělal jednu z nejvýraznějších tváří britských romantických filmů začátku tisíciletí.

Rodilá Londýňanka ale nezářila jen před kamerou. Už v roce 2002 sklidila obrovský úspěch v muzikálu My Fair Lady, za který získala prestižní cenu Laurence Oliviera. Ve stejné době moderovala hudební pořady na ITV a stala se reklamní tváří velkých značek (Tesco, Lenor, Costa Coffee). Vedle herectví se věnovala i hudbě a vydala několik alb, přičemž některé její singly bodovaly v britských hitparádách.

Martine McCutcheonová se během své kariéry objevila také v populárních seriálech jako Vraždy v Midsomeru (Midsomer Murders) nebo Slečna Marplová (Agatha Christie’s Marple). Po boku Patricka Swayzeho si zahrála ve filmu Smrt v horách, naposledy se na filmovém plátně objevila v roce 2018 v komedii The Bromley Boys.

V posledních letech se více než o její práci mluvilo o jejím soukromí a zdravotních problémech. Herečka otevřeně přiznala boj s chronickým únavovým syndromem i fibromyalgií, které ji na delší dobu vyřadily z pracovního života. Fanoušci oceňovali její upřímnost a odvahu mluvit o psychickém vyčerpání, úzkostech i tlaku showbyznysu. Na sociálních sítích často sdílí osobní momenty a motivuje ženy k větší sebelásce a přijetí vlastního těla.

Velkou životní oporou jí byl hudebník Jack McManus, za kterého se provdala v roce 2012 a s nímž má syna Raffertyho. V roce 2024 však herečka fanoušky překvapila oznámením, že se jejich manželství po více než dekádě rozpadlo a manžel ji opustil. Přiznala tehdy, že šlo o jedno z nejtěžších období jejího života.

Martine McCutcheonová zůstává pro miliony diváků symbolem vánoční klasiky, bez které si mnozí neumějí představit sváteční televizní program. Její Natalie z Lásky nebeské dodnes patří k nejoblíbenějším filmovým postavám britské romantické komedie.

