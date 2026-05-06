Incident se stal 5. března 2026, kdy byla zpěvačka zadržena za řízení pod vlivem kombinace alkoholu a drog. Policie ji následně převezla do věznice Ventura County, která se nachází severozápadně od Los Angeles. Při kontrole vozidla navíc policisté objevili blíže nespecifikovanou látku.
Formálně byla Britney Spears obviněna z přestupku spočívajícího v řízení pod kombinovaným vlivem alkoholu a nejméně jedné drogy. Při soudním jednání ji zastupoval právník a zpěvačka se rozhodla přijmout dohodu, která vedla ke zmírnění původního obvinění.
Soud jí nakonec uložil roční podmíněný trest a jeden den vězení, který už si ale odpykala při zadržení. Vedle toho musí absolvovat tříměsíční program zaměřený na prevenci alkoholismu a zároveň podstoupit pravidelnou péči o duševní zdraví. Ta zahrnuje týdenní sezení s psycholožkou a dvě návštěvy psychiatričky měsíčně.
|
Piju alkohol, trápím se. Celý život mě zneužívají, říká zpěvačka Britney Spears
Součástí rozsudku je také finanční postih. Zpěvačka musí zaplatit pokutu ve výši 571 dolarů, což odpovídá zhruba třinácti tisícům českých korun. Soud jí zároveň nařídil, že jakékoli užívání drog musí být pouze na základě platného lékařského předpisu a musí kdykoliv umožnit případnou kontrolu svého vozidla.
„Nemyslím si, že by někdo byl šťastný z toho, že se k něčemu musí přiznat, ale za daných okolností jsme rádi, že to má za sebou,“ uvedl právník zpěvačky Michael A. Goldstein po slyšení. „Oceňujeme, že státní zástupce vzal v úvahu pozitivní kroky, které Britney podniká k nápravě.“
Právník dodal, že Spears se po dokončení léčby vrátila domů a zprávy o tom, že rehabilitaci opustila předčasně, označil za „naprosto nepravdivé“. Na otázku, co ji čeká dál, odpověděl: „Nevím, ale určitě hodně věcí. Její chování bylo neomluvitelné a zatčení by mohlo vést ke změně, která v jejím životě měla přijít už dávno.“
V roce 2008 byla Britney Spears svěřena pod soudem nařízenou opatrovnickou správu, kterou vedl především její otec a jeho právníci. Ta kontrolovala její osobní i finanční rozhodnutí déle než deset let. Opatrovnictví bylo zrušeno v roce 2021.
Od té doby se zpěvačka stihla vdát, rozvést a vydat úspěšné memoáry The Woman in Me.