Pokuta, psychiatr a podmínka. Zpěvačka Britney Spears unikla vězení

Autor:
  12:00
Americká popová hvězda Britney Spears se vyhnula pobytu za mřížemi. V souvislosti se svým březnovým zatčením za řízení pod vlivem přijala dohodu o vině a trestu, díky níž odešla od soudu s výrazně mírnějším postihnutím, a to s podmínkou, léčbou a pokutou. Incident z března řešil soud v Los Angeles.

Incident se stal 5. března 2026, kdy byla zpěvačka zadržena za řízení pod vlivem kombinace alkoholu a drog. Policie ji následně převezla do věznice Ventura County, která se nachází severozápadně od Los Angeles. Při kontrole vozidla navíc policisté objevili blíže nespecifikovanou látku.

Britney Spears (srpen 2023).
Britney Spears na oficiálním snímku ke své kolekci prádla
Britney Spears se chlubí dokonalou postavou.
Britney Spears se svými dospívajícími syny (březen 2021)
Formálně byla Britney Spears obviněna z přestupku spočívajícího v řízení pod kombinovaným vlivem alkoholu a nejméně jedné drogy. Při soudním jednání ji zastupoval právník a zpěvačka se rozhodla přijmout dohodu, která vedla ke zmírnění původního obvinění.

Soud jí nakonec uložil roční podmíněný trest a jeden den vězení, který už si ale odpykala při zadržení. Vedle toho musí absolvovat tříměsíční program zaměřený na prevenci alkoholismu a zároveň podstoupit pravidelnou péči o duševní zdraví. Ta zahrnuje týdenní sezení s psycholožkou a dvě návštěvy psychiatričky měsíčně.

Součástí rozsudku je také finanční postih. Zpěvačka musí zaplatit pokutu ve výši 571 dolarů, což odpovídá zhruba třinácti tisícům českých korun. Soud jí zároveň nařídil, že jakékoli užívání drog musí být pouze na základě platného lékařského předpisu a musí kdykoliv umožnit případnou kontrolu svého vozidla.

„Nemyslím si, že by někdo byl šťastný z toho, že se k něčemu musí přiznat, ale za daných okolností jsme rádi, že to má za sebou,“ uvedl právník zpěvačky Michael A. Goldstein po slyšení. „Oceňujeme, že státní zástupce vzal v úvahu pozitivní kroky, které Britney podniká k nápravě.“

Britney Spears

Právník dodal, že Spears se po dokončení léčby vrátila domů a zprávy o tom, že rehabilitaci opustila předčasně, označil za „naprosto nepravdivé“. Na otázku, co ji čeká dál, odpověděl: „Nevím, ale určitě hodně věcí. Její chování bylo neomluvitelné a zatčení by mohlo vést ke změně, která v jejím životě měla přijít už dávno.“

V roce 2008 byla Britney Spears svěřena pod soudem nařízenou opatrovnickou správu, kterou vedl především její otec a jeho právníci. Ta kontrolovala její osobní i finanční rozhodnutí déle než deset let. Opatrovnictví bylo zrušeno v roce 2021.

Od té doby se zpěvačka stihla vdát, rozvést a vydat úspěšné memoáry The Woman in Me.

