Polonahá Britney šokovala tancem u tyče. U videa raději vypnula komentáře

„Dostala jsem tuhle taneční tyč před dvěma dny, minulou noc jsem ji poprvé vyzkoušela,“ napsala Britney Spears v pondělí k videu, na kterém se svíjí obklopena zrcadly jen v leopardích mini bikinách doplněných černými kozačkami.

Jako hudební doprovod pro své vystoupení si jistě ne náhodou vybrala píseň od skupiny Nine Inch Nails s názvem Closer, ve které Trent Reznor zpívá „I Want to F*ck You Like an Animal, tedy „Chci tě ojet jako zvíře“.

Fanoušci přidávali po zveřejnění videa dost smíšené reakce, většina z nich se obávala o zpěvaččino duševní zdraví a kritizovala, že z někdejšího popového idolu a vzoru mnoha mladých dívek je po čtyřicítce už opravdu „jen zoufalá tanečnice od tyče toužící po neustálé pozornosti, pro kterou udělá doslova cokoliv“.

Britney Spears následně u videa, které má za jeden den 634 tisíc lajků, zakázala komentáře a ty dosavadní skryla.

Britney Spears (říjen 2022)

Manžel zpěvačky, fitness trenér Sam Asghari, v minulosti vysvětlil, že polonahé příspěvky jeho ženy na sociálních sítích se mu sice rozhodně nelíbí, ale hájí její právo na sebevyjádření.

„Je to asi jediná žena na světě, která je stále šikanována za to, že zveřejňuje takové věci,“ uvedl. „Osobně bych byl samozřejmě raději, kdyby tyto fotky a videa nikdy nezveřejnila, ale kdo jsem já, abych kontroloval někoho, kdo byl kontrolován celý svůj život svou rodinou i veřejností?“ dodal.

Odhalené fotky a leckdy bizarní videa zveřejňuje Britney Spears nadále, a to i přesto, že její bývalý manžel Kevin Federline v minulosti opakovaně naznačil, že jejich dospívající syny Jaydena (16) a Seana (17) uvádějí příspěvky jejich matky do rozpaků a jejich vrstevníci si z nich kvůli nim dělají legraci.

Soud zpěvačku v listopadu 2021 téměř po čtrnácti letech zbavil opatrovnictví otce, který ji údajně nutil vystupovat na koncertech a akcích proti její vůli, musela brát lithium a nesměla mít děti se svým partnerem.

Loni Britney Spears oznámila, že velmi touží po dalším dítěti a moc by si přála holčičku. V dubnu zpěvačka otěhotněla, krátce nato ale v květnu oznámila, že potratila.

Hodnota majetku Britney Spears se podle soudních dokumentů pohybuje v přepočtu kolem 1,3 miliardy korun.