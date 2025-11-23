„Letos se toho stalo tolik, je to šílené... Snažím se žít podle svých možností a kniha „Draw the Circle“ nabízí neuvěřitelný pohled na věc. Sežeňte si baleríny, kruh a stanovte si své hranice. Je to neuvěřitelně přísné a trochu připomíná modlitbu, ale s tolika nekonečnými možnostmi v životě je důležité být sám sebou a udržovat věci jednoduché. Vím, že to má i svou matoucí stránku. Ďábel se skrývá v detailech, ale k tomu se dostaneme později,“ napsala Britney Spears k prvnímu příspěvku po svém návratu.
Vyděsila fanoušky a teď Britney Spears smazala svůj instagramový účet
Ještě před deaktivací účtu zpěvačka hovořila o náročném období života, včetně traumatického pobytu v rehabilitačním zařízení na konci jejího 13 let trvajícího opatrovnictví, kdy byla soudem prohlášena za nesvéprávnou. O této zkušenosti psala také ve svých memoárech z roku 2023 The Woman in Me.
V nyní smazaném příspěvku z 19. října podle magazínu People uvedla: „Po čtyři měsíce jsem neměla vlastní dveře zaručující soukromí a byla jsem nelegálně nucena nepoužívat nohy ani tělo k tomu, abych kamkoli mohla jít. Cítila jsem, že logika a všímavost v mém těle byly zcela zabity a zničeny… Cítila jsem, že mi byla vzata křídla a že mi už dávno poškodili mozek, stoprocentně.“
Její bývalý manžel Kevin Federline ji také v minulosti obvinil z fyzického napadení jejich syna Prestona. Ve své knize You Thought You Knew tvrdil, že jejich dva synové ji jako děti několikrát přistihli, jak v noci stojí v jejich dveřích s nožem v ruce.
Podle zpěvaččina mluvčího jsou však obvinění nepravdivá. Ferderline a rodačka z Mississippi byli manželé v letech 2004–2007.