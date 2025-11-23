Britney Spears je zpět na Instagramu. Opět točí videa a předvádí se v tangách

  14:59
Britney Spears (43) odešla z Instagramu tolikrát, že už to neumějí spočítat ani její nejvěrnější fanoušci. Vždy se po několika dnech na sociální síť vrátila. Učinila tak i tentokrát. Po smazání účtu vydržela být pryč jen pár dní. Od té doby zase zásobuje fanoušky svými fotkami v prádle. Uvedla také, jak si chrání své hranice.
Britney Spears

Britney Spears | foto: Instagram

Zpěvačka Britney Spearsová celý rok těší fanoušky snímky, na kterých je nahá.
Britney Spearsová
Americká zpěvačka Britney Spears. (25. června 2024)
Britney Spearsová se také ráda ukazuje.
49 fotografií

„Letos se toho stalo tolik, je to šílené... Snažím se žít podle svých možností a kniha „Draw the Circle“ nabízí neuvěřitelný pohled na věc. Sežeňte si baleríny, kruh a stanovte si své hranice. Je to neuvěřitelně přísné a trochu připomíná modlitbu, ale s tolika nekonečnými možnostmi v životě je důležité být sám sebou a udržovat věci jednoduché. Vím, že to má i svou matoucí stránku. Ďábel se skrývá v detailech, ale k tomu se dostaneme později,“ napsala Britney Spears k prvnímu příspěvku po svém návratu.

Vyděsila fanoušky a teď Britney Spears smazala svůj instagramový účet

Ještě před deaktivací účtu zpěvačka hovořila o náročném období života, včetně traumatického pobytu v rehabilitačním zařízení na konci jejího 13 let trvajícího opatrovnictví, kdy byla soudem prohlášena za nesvéprávnou. O této zkušenosti psala také ve svých memoárech z roku 2023 The Woman in Me.

britneyspears
19. listopadu 2025 v 4:23, příspěvek archivován: 23. listopadu 2025 v 12:10
oblíbit odpovědět uložit

V nyní smazaném příspěvku z 19. října podle magazínu People uvedla: „Po čtyři měsíce jsem neměla vlastní dveře zaručující soukromí a byla jsem nelegálně nucena nepoužívat nohy ani tělo k tomu, abych kamkoli mohla jít. Cítila jsem, že logika a všímavost v mém těle byly zcela zabity a zničeny… Cítila jsem, že mi byla vzata křídla a že mi už dávno poškodili mozek, stoprocentně.“

Její bývalý manžel Kevin Federline ji také v minulosti obvinil z fyzického napadení jejich syna Prestona. Ve své knize You Thought You Knew tvrdil, že jejich dva synové ji jako děti několikrát přistihli, jak v noci stojí v jejich dveřích s nožem v ruce.

Podle zpěvaččina mluvčího jsou však obvinění nepravdivá. Ferderline a rodačka z Mississippi byli manželé v letech 2004–2007.

Vstoupit do diskuse

