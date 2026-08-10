Britney Spears zveřejnila na síti X fotku svých synů, když byli ještě malí, a svěřila se fanouškům na síti X s výčitkami. Má pocit, že selhala jako matka, protože její chlapci, kterým je v současné době 20 a 19 let, nevěří v Boha.
„Můj syn mi minulý týden řekl, že je to všechno věda a že on osobně v Boha nevěří… V tu chvíli jsem měla pocit, že jsem jako matka selhala, protože vím, že existuje Duch Svatý, který sídlí vysoko v království nebeském. Byla jsem tam, cítím to,“ uvedla Britney Spears.
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„Chci říct svým dětem a lidem obecně, že lituji chyb, které jsem v minulosti učinila,“ pokračovala zpěvačka a pustila se do svých rodičů, kteří ji samotnou omezili na svobodě a s jejími dětmi trávili volný čas bez ní.
„Když se na to teď ohlížím, vzpomínám si, jak mi táta zakázal jít do restaurace na hamburger s novým, strašně cool kamarádem, kterého jsem si našla, protože mu vadila všechna ta pozornost, kterou mi věnovali paparazzi poté, co mě čtyři měsíce držel doma,“ svěřila se zpěvačka.
Připomněla také okamžik, kdy našla fotky, na kterých viděla své rodiče, jak v létě trávili víkendy s jejími syny na pláži. „Bohužel až před pěti lety jsem zjistila, že je moje máma s tátou brali tajně na pláž celé léto. Ptala jsem se sama sebe, proč nejsem součástí jejich skvělých tajných výletů. Cítila jsem se demoralizovaná tím, že žiji v zemi, kde se akceptuje, že lidé jako moje máma a táta vedou tajný život s mými dětmi… Bylo to demoralizující,“ zopakovala a dodala: „Upřímně řečeno, padla jsem na kolena a dva měsíce jsem plakala.“
Zpěvačka zdůraznila, že nikdy nemohla být sama sebou. „Kdysi jsem byla neuvěřitelně inteligentní a stoprocentně mi vymyli mozek a vtáhli mě do systému, kde mě každý zatracený člověk využíval,“ popsala.
„Pevně věřím, že jsem anděl, a to mě bolí. Čas plyne jinak, když jsi anděl… Chybí mi to nadšení v očích, které jsem měla, když jsem byla mladší, vždy tak dychtivá potěšit a hladová po životě,“ uvedla Britney Spears.
„Mám pocit, že jsem v životě byla nepochopena. Chci se přiblížit k Bohu a ke svému srdci tím nejkrásnějším, nejduchovnějším způsobem a zase mít sny, jako když jsem jezdívala do Mexika,“ napsala zpěvačka.
Britney Spears byla zbavena svéprávnosti v roce 2008 a jejím poručníkem se stal její otec. Třináct let tak kontroloval její život i finance. Díky nátlaku fanoušků, kteří založili hnutí Free Britney, nabyla zpěvačka znovu svobodu v listopadu 2021.