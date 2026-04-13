Uvědomila si, že je na dně. Britney Spears dobrovolně nastoupila do léčebny

Zástupce Britney Spears potvrdil deníku Daily Mail, že zpěvačka „se dobrovolně přihlásila do léčebného zařízení“. Informaci o jejím nástupu jako první přinesl server Celebrity Intelligence.
„Uvědomila si, že se dostala na úplné dno,“ uvedl pro server TMZ zdroj z jejího okolí s tím, že rozhodnutí vyhledat pomoc přišlo i pod tlakem blízkých. Popová hvězda se dlouhodobě potýká s problémy s návykovými látkami, jako je alkohol či lék na ADHD Adderall.
Držitelka ceny Grammy byla navíc letos v březnu zatčena v kalifornském okrese Ventura pro podezření z řízení pod vlivem. Podle úřadů měla řídit pod vlivem kombinace drog a alkoholu. „Tato situace byla budíček,“ uvedl zdroj.
Spears se nyní rozhodla nastoupit třicetidenní léčebný program, podle informací serveru TMZ ale může v zařízení zůstat i déle. Zpěvačka uznává, že její chování nebylo zdravé, a chce upřímně vyhledat pomoc. Zároveň si je vědoma i probíhajícího soudního řízení, které se k případu vrátí v květnu.
Podporu má i ve své rodině. Její synové Sean Preston (20) a Jayden James (19), které má s bývalým manželem Kevinem Federlinem, matčino rozhodnutí plně podporují.
„Bylo to její vlastní rozhodnutí. Nejde o jednu konkrétní látku, má to dvojí účel… jde o to, že Britney dává na první místo své duševní zdraví a chce věnovat čas sama sobě, aby se soustředila na důležité věci,“ uvedl zdroj pro Page Six.
Autorka hitu Toxic si uvědomuje, že změna je nezbytná. „Všichni si jen přejí, aby byla Britney zdravá a v pohodě, a fakt, že se rozhodla sama, ukazuje, jak moc je odhodlaná uzdravit se a znovu se postavit na nohy,“ uvedl známý zpěvačky.
S programy zaměřenými na léčbu má Spears zkušenosti už z minulosti. Ve svých memoárech z roku 2023 uvedla, že během období opatrovnictví docházela několikrát týdně na setkání anonymních alkoholiků.