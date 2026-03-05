Britney Spears v Kalifornii zatkla policie. Řídila opilá nebo zdrogovaná

Americká zpěvačka Britney Spears byla ve středu večer v jižní Kalifornii zatčena a ve čtvrtek ráno propuštěna, napsala agentura AP s odkazem na kancelář šerifa okresu Ventura. Jakému obvinění popová hvězda čelí, není podle agentury jasné. Podle webu TMZ ale zpěvačka řídila pod vlivem návykové látky.
Americká zpěvačka Britney Spears. (6. listopadu 2022)

Americká zpěvačka Britney Spears. (6. listopadu 2022) | foto: Profimedia.cz

Žádost o komentář AP zaslala agentovi zpěvačky i kalifornské dálniční policii. Před soudem Britney Spears stane 4. května.

Americká popová hvězda má za sebou strmou cestu na vrchol slávy, stala se idolem teenagerů a vysloužila si přezdívku „princezna popu“. Úspěšné období však následovala dekáda plná zvratů, debaklů i pokusů o návrat. Novou kapitolu ve svém životě začala v listopadu 2021, kdy soud po téměř 14 letech zrušil opatrovnictví, které nad zpěvačkou měl její otec.

V poslední době na sebe upozorňuje na sociálních sítích, kde před kamerou předvádí většinou zmatené taneční kreace. Tančila dokonce s noži. Její fanoušci mají o starost o zpěvaččin psychický stav.

15. července 2021
