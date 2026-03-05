Britney Spears v Kalifornii zatkla policie. Řídila opilá nebo zdrogovaná

Žádost o komentář AP zaslala agentovi zpěvačky i kalifornské dálniční policii. Před soudem Britney Spears stane 4. května.
Americká popová hvězda má za sebou strmou cestu na vrchol slávy, stala se idolem teenagerů a vysloužila si přezdívku „princezna popu“. Úspěšné období však následovala dekáda plná zvratů, debaklů i pokusů o návrat. Novou kapitolu ve svém životě začala v listopadu 2021, kdy soud po téměř 14 letech zrušil opatrovnictví, které nad zpěvačkou měl její otec.
V poslední době na sebe upozorňuje na sociálních sítích, kde před kamerou předvádí většinou zmatené taneční kreace. Tančila dokonce s noži. Její fanoušci mají o starost o zpěvaččin psychický stav.
|
15. července 2021