V několika již smazaných příspěvcích Britney Spears ukázala své fotky z časopisů pořízené během doby, co byla zbavena svéprávnosti. Soud tomu rozhodl v roce 2008. K tomuto závažnému kroku se zpěvaččini rodiče odhodlali hned den po její hospitalizaci na psychiatrické klinice. Téměř čtrnáct let trvající opatrovnictví ukončil soud v Los Angeles v listopadu 2021.

„Nebudu lhát, alkohol ráda nemám. Ale ano, piju, když se trápím, třeba jako teď. Dělám to pro své srdce, když je toho na mě zkrátka už moc. Ale uznávám, že jsem divná. Beru na sebe tolik bolesti. Upřímně bych to neměla dělat. Snažím se alespoň transformovat ji do spousty práce, kterou lidé nikdy neuvidí,“ prohlásila zpěvačka, která si na Instagramu říká Xila Maria River Red.

Britney Spears také zopakovala, že byla během několikaletého soudního řízení zneužívána svou rodinou a okolím a popsala, jak extrémně byl každý její krok v tomto období kontrolován. „Pokaždé, když jsem se ozvala proti tomu, jak se mnou zacházejí, obrátilo se to proti mně. Přiživovali se na mně. Kontrolovali, kam chodím, s kým se vídám, co jím a piju, což je podle mě stoprocentně nenormální,“ píše.

Její otec musel kvůli své nemoci odstoupit z role poručníka, proto soud jmenoval jako zpěvaččinu osobní opatrovnici Jodi Montgomery, která nakrátko převzala kontrolu nad financemi popové hvězdy až do roku 2021.

Zpěvačku kontrolovali, s kým se přátelí a určovali, kam může a nemůže chodit. „Zaznamenávali každý její nákup včetně kávy ze Starbucks,“ píše deník The New York Times.

Britney Spears a Sam Asghari se vzali 10. června 2022.

Zpěvačka u soudu uvedla, že byla nucena proti své vůli používat antikoncepci a brát proti své vůli nejrůznější léky. „Můj otec, můj management a všichni, kdo se podíleli na tomto opatrovnictví a hráli obrovskou roli při mém potrestání za to, že jsem řekla ne, když mě nutili jet na turné, přestože jsem se na to necítila, ti všichni měli by být ve vězení,“ uvedla zpěvačka během jednoho ze soudních jednání.

Krátce po zrušení opatrovnictví se Britney Spears provdala za tehdejšího partnera, trenéra Sama Asghariho. V roce 2023 se však rozešli a minulý rok byli oficiálně rozvedeni. Poté začala zpěvačka chodit s Paulem Solizem, který strávil v minulosti několik let za mřížemi.

Bývalý manžel zpěvačky, Sam Asghari, v nedávném rozhovoru pro podcast The Viall Files řekl, že se o opatrovnictví zpěvačky dozvěděl hned, když spolu v roce 2016 začali chodit. „Bylo pro mě velmi zvláštní se s tím vyrovnat. Zasáhlo mě to hned na začátku našeho vztahu. Někdo mi tehdy zavolal a řekl, že musíme dodržovat jistá velmi striktní pravidla, jinak budeme mít velké problémy,“ popsal.