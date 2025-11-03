Vyděsila fanoušky a teď Britney Spears smazala svůj instagramový účet

Zpěvaččini fanoušci byli znepokojení po posledním videu, kde Spears opět tančila v obývacím pokoji. Měla modřiny na pažích a obvazy omotané kolem rukou a zápěstí. V popisku vysvětlila, že spadla ze schodů.
„Takto se vyjadřuji a modlím se skrze umění… Otče, který jsi v nebi… Nejsem tu kvůli starostem nebo lítosti, chci jen být dobrou ženou a být lepší… a mám úžasnou podporu, takže mějte krásný den!!!“ vysvětlila, proč sdílí své taneční klipy.
U dalších příspěvků, které obsahovaly zmatené a tajemné popisky o synech Jaydenu Jamesovi (19) a Seanu Prestonovi (20) vypnula komentáře. Nyní je její profil na Instagramu nedostupný.
Bývalý manžel Kevin Federline ve své knize You Thought You Knew zpěvačku mimo jiné obvinil z fyzického napadení jejich syna Prestona. Tvrdí také, že oba synové ji jako děti několikrát přistihli, jak v noci stojí v jejich dveřích s nožem v ruce. Zpěvaččin mluvčí deníku Daily Mail sdělil, že tato obvinění jsou nepravdivá.
Federline, který byl se Spears ženatý v letech 2004–2007, v knize popisuje další údajné incidenty a tvrdí, že má o psychický stav bývalé manželky obavy. Britney Spears se na sociální síti X proti obviněním ohrazuje s tím, že jde o „gaslighting“, a že jejich synové potřebují převzít odpovědnost sami za sebe.
|
15. srpna 2023