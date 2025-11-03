Vyděsila fanoušky a teď Britney Spears smazala svůj instagramový účet

  9:27
Zpěvačka Britney Spears (43) deaktivovala svůj instagramový účet. Udělala tak po sérii znepokojivých příspěvků, kde mimo jiné tvrdila, že má poškozený mozek. Předtím kritizovala také memoáry bývalého manžela Kevina Federlina (47), který ji nařkl z napadení syna.
Zpěvaččini fanoušci byli znepokojení po posledním videu, kde Spears opět tančila v obývacím pokoji. Měla modřiny na pažích a obvazy omotané kolem rukou a zápěstí. V popisku vysvětlila, že spadla ze schodů.

„Takto se vyjadřuji a modlím se skrze umění… Otče, který jsi v nebi… Nejsem tu kvůli starostem nebo lítosti, chci jen být dobrou ženou a být lepší… a mám úžasnou podporu, takže mějte krásný den!!!“ vysvětlila, proč sdílí své taneční klipy.

Britney Spears

U dalších příspěvků, které obsahovaly zmatené a tajemné popisky o synech Jaydenu Jamesovi (19) a Seanu Prestonovi (20) vypnula komentáře. Nyní je její profil na Instagramu nedostupný.

Bývalý manžel Kevin Federline ve své knize You Thought You Knew zpěvačku mimo jiné obvinil z fyzického napadení jejich syna Prestona. Tvrdí také, že oba synové ji jako děti několikrát přistihli, jak v noci stojí v jejich dveřích s nožem v ruce. Zpěvaččin mluvčí deníku Daily Mail sdělil, že tato obvinění jsou nepravdivá.

Federline, který byl se Spears ženatý v letech 2004–2007, v knize popisuje další údajné incidenty a tvrdí, že má o psychický stav bývalé manželky obavy. Britney Spears se na sociální síti X proti obviněním ohrazuje s tím, že jde o „gaslighting“, a že jejich synové potřebují převzít odpovědnost sami za sebe.

15. srpna 2023
Nezvládla bych tu změnu, vysvětluje Lucie Bílá, proč odmítá plastické operace

Zpěvačka Lucie Bílá (59) v Show Jana Krause promluvila o svém desetiletém vztahu s fitness trenérem Radkem Filipim (42), blížících se kulatinách i o tom, jak to má se stárnutím. Před plastikami zatím...

2. listopadu 2025

Dobyla nejen svět filmu, dnes Marlène Jobertová sleduje na plátně slavnou dceru

Premium

Nikdy jsem se nevyrovnala s rolí hvězdy. Kolik já měla celý život komplexů... Drobná pihovatá zrzka neměla mít u filmu žádnou šanci, ale zázraky se občas dějí. Marlène Jobertová začala jako...

1. listopadu 2025

