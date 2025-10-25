Mám poškozený mozek, tvrdí Britney Spears. Exmanžel ji nařkl z napadení syna

Ve chvíli, kdy média zaplavily úryvky z nové knihy pamětí jejího bývalého manžela Kevina Federlina, zveřejnila devětatřicetiletá zpěvačka fotografii, na níž jede na koni pouští. Obrázek však doprovodila poměrně nesourodým textem.
„Moje záda… moje lopatky… moje křídla… Pamatujete na film Zloba, ten byl vážně výborný!“ napsala zpěvačka. V té samé „větě“ bez interpunkce se rozepsala o ukradených křídlech hlavní hrdinky, bezpodmínečné boží lásce a o jakési svaté vitráži či kostelu, kde je ukryta její síla. „Ne že by to jakkoliv souviselo se mnou, ale přijde mi to nesmírně zajímavé,“ dodává nakonec.
Následovala zřejmá narážka na období, které popsala ve své autobiografii The Woman In Me z roku 2023 – dobu, kdy byla proti své vůli umístěna v ústavu v rámci kontroverzního opatrovnictví. „Byla jsem nucena žít bez soukromí, nemohla jsem používat vlastní nohy ani tělo, nikam jít… ublížilo mi to nejen na těle,“ píše.
V příspěvku všeobecně skáče od tématu k tématu tak rychle a neuspořádaně, že je takřka nemožné pokoušet se o doslovný překlad. „Vím, že moje příspěvky a tanec působily zvláštně, ale připomnělo mi to, jak létat,“ naráží na své taneční kreace sdílené na Instagramu. „Plavala jsem s dětmi na zádech, dokud jim nebylo čtyři a pět, a byla jsem nesmírně silná… Ona jde na konci toho filmu do kostela a nějak najde svoje křídla,“ vrací se opět k příběhu zmíněného filmu. „Ochránkyně bažin, považovaná za zloducha, ale ve skutečnosti spjatá s matkou přírodou… zvířata se jí klaněla… byla v tom filmu skvělá…“
Zpěvaččin příspěvek pak pokračuje dál. Lze z něj přinejmenším usoudit, že vnímá jakousi paralelu mezi filmem Zloba a svou psychikou. „Mám pocit, že mi ukradli křídla, a že mám už odedávna na 100 procent poškozený mozek… Už jsem se samozřejmě od té těžké doby v životě posunula, a je požehnání, že můžu být naživu,“ píše například.
Příspěvek přichází krátce poté, co ji její bývalý manžel Kevin Federline ve své připravované knize You Thought You Knew obvinil z fyzického napadení jejich syna Prestona, dnes dvacetiletého. Tvrdí také, že oba synové – Preston a o rok mladší Jayden – ji jako děti několikrát přistihli, jak v noci stojí v jejich dveřích s nožem v ruce. Zpěvaččin mluvčí deníku Daily Mail sdělil, že tato obvinění jsou nepravdivá.
Federline, který byl se Spears ženatý v letech 2004–2007, v knize popisuje další údajné incidenty a tvrdí, že má o psychický stav bývalé manželky obavy. Britney Spears se na sociální síti X proti obviněním ohrazuje s tím, že jde o „gaslighting“, a že jejich synové potřebují převzít odpovědnost sami za sebe.
15. srpna 2023