Nosila korunu, i když mě koupala. Britský král vzpomínal na Alžbětu II.

Přestože mu v době matčiny korunovace v roce 1953 byly teprve čtyři roky, na přípravy obřadu má Karel III. stále hodně živých vzpomínek. Svěřil se s nimi v novém dokumentárním snímku o skupině 50 Kanaďanek, kterým kanadský obchodník Garfield Weston zaplatil účast na korunovaci bývalé panovnice Alžběty II., když jim bylo 17 let. Dvanáct z nich se loni do Londýna vrátilo, aby zavzpomínaly na místa, jež jako dívky navštívily. V Buckinghamském paláci na ně také čekalo překvapení: čajový dýchánek s králem.

„Všechno si to moc dobře pamatuji. Moje sestra a já jsme se večer měli koupat,“ svěřil se Karel III. nyní postarším návštěvnicím z Kanady se svými vzpomínkami na přípravy korunovace jeho matky. „Moje maminka nás chodívala koupat s korunou na hlavě, aby trénovala,“ popisuje v dokumentu panovník. „Musíte si zvyknout na to, jak je (koruna) těžká,“ vysvětluje na záběrech dokumentu Coronation girls režiséra Douglase Arrowsmithe, které vznikly v prosinci 2023.

Koruna svatého Eduarda, pocházející ze 17. století, je vyrobena ze zlata, váží 2,23 kilogramu a britští monarchové si ji nasazují v den korunovace. „Je mnohem těžší a vyšší, takže mám vždy lehké obavy, aby se neviklala. Musíte se dívat zpříma,“ popsal král.

Jak on, tak jeho matka nicméně měli při odchodu z korunovace ve Westminster Abbey nasazenou mnohem lehčí britskou imperiální korunu. Král také vzpomínal na svůj sestřih v den korunovace a na to, co „mu holič provedl s vlasy“.

Královna Alžběta II. během své korunovace s korunou svatého Eduarda ( 2. června 1953)

Mnoho z Kanaďanek, které se s králem loni setkaly, do doby korunovace Alžběty II. před 70 lety neopustily své blízké okolí. Jejich výprava do Spojeného království v roce 1953 zahrnovala cestu po železnici i po moři předtím, než vůbec započaly sedmitýdenní návštěvu na britských ostrovech. Cesta pro ně byla intenzivním zážitkem a udělala na tehdy mladá děvčata velký dojem, píše BBC.

Jejich cesty se v dospělosti rozešly. Několik z nich se stalo profesorkami, jedna klimatickou aktivistkou, a z jedné je dokonce jeptiška. Mnoho z nich ale zůstalo v kontaktu. Hodinu a půl trvající dokument se věnuje jejich životům, dvanáct přeživších z padesátičlenné skupiny ve snímku mluví o věcech, které je nyní v pokročilém věku (v průměru je jim 89 let) ovlivňují. Dokument Coronation Girls bude vysílat stanice WNED PBS v Kanadě 26. prosince.