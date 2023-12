Moc stará na dítě? Neexistuje, říká Nielsenová. V šedesáti má pětiletou dcerku

„Půlka světa říkala, že jsem moc stará, když jsem otěhotněla – moje čtyři syny nevyjímaje,“ řekla Nielsenová v rozhovoru pro magazín People. Kromě čtyř starších synů, z nichž nejmladšímu je 28 a nejstaršímu 39, má pětiletou dcerku jménem Frida.

„Nic jako ‚moc stará‘ ale neexistuje. Nikdo tohle netvrdí chlapům, kteří mají děti po šedesátce nebo klidně i po osmdesátce. Podívejte se na Roberta De Nira, ten má sedmiměsíční dítě v 79 letech,“ podotýká.

Naopak tvrdí, že díky své věkem nabyté moudrosti je lepším rodičem. „Víte, jak děti říkají, že babičky jsou nejlepší? Přijde mi, že mám takové smýšlení a emoce, že mám teď tu potřebnou trpělivost a o to větší lásku právě proto, že jsem v babičkovském věku,“ říká. „Jakožto mladší matka jsem často dělila pozornost mezi svůj single život, cesty letadlem a natáčení. Teď je pro mě Frida prioritou.“

Nielsenová, která v současnosti žije ve Španělsku se svým o mnoho let mladším italským manželem, tuto životní změnu popisuje jen v samých superlativech. Přestala kouřit a pít a veškerý čas věnuje své dceři. Dokonce tvrdí, že se cítí méně unavená, než když se starala o své starší děti.

„Na Fridu jsem měla dost času se připravit,“ uvádí s odkazem na to, že o umělé oplodnění se s manželem snažila třináct let. „Lékaři mě varovali, ať to beru realisticky. Moje šance otěhotnět prý byla dvě a půl procenta, navíc ve svém věku jsem měla i strach. Ale nakonec to bylo moje nejsnazší těhotenství vůbec. S Fridou bych klidně mohla být těhotná o rok déle. Když se konečně narodila, všechno bylo rázem naprosto snadné a úžasné,“ dodává.