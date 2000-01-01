náhledy
Filmová legenda Brigitte Bardotová (†91) byla podle prvního manžela, režiséra Rogera Vadima „neuskutečněným snem ženatých mužů.“ Nakonec si ji získali čtyři, ale většina jejích manželství nevydržela dlouho.
Autor: ČTK
V dětství prý příliš krásná nebyla. Ale vyrostla z ní dívka s výraznými rysy a útlým pasem, která zaujala francouzské filmaře.
Autor: DoctorMacro.com
Režisér Roger Vadim jí dával první lekce herectví a Bardotová se do něj v šestnácti letech zamilovala. Jakmile byla plnoletá, vzali se.
Autor: ČTK
Právě Vadim navrhl, aby si odbarvila vlasy. „Bude z tebe neuskutečnitelný sen ženatých mužů,“ říkal.
Autor: Profimedia.cz
V roce 1956 s ní její manžel Roger Vadim natočil film ...a Bůh stvořil ženu, který ji proslavil po celém světě. „Od časů Sochy svobody žádná Francouzka neozářila tak intenzivně Ameriku,“ napsal časopis Life.
Autor: www.toutlecine.com
Pro jejich manželství to ale znamenalo konec. Rozvedli se v roce 1957. Dala se totiž dohromady se svým kolegou z Vadimova filmu Jeanem-Louisem Trintignantem, s kterým nakonec žila dva roky, které zahrnovaly i dobu, kdy byla vdaná.
Autor: ČTK
V roce 1959 si Brigitte Bardotovou odvedl k oltáři herec Jacques Charrier. Jejich manželství vydrželo jen tři roky.
Autor: Profimedia.cz
Z manželství se Charrierem měla Bardotová své jediné dítě - syna Nicolase-Jacquese Charriera (65). Nikdy se netajila tím, že dítě mít nechtěla a těhotenství si nijak neužívala. Syna nechala otci a brala si ho občas o prázdninách.
Autor: ČTK
Nicolas Charrier pak s matkou neměl žádný vztah. Oženil se s dcerou norského velvyslance, modelkou Anne-Line Bjerkan a přestěhoval do Norska, kde má dvě dcery a tři vnoučata. „Jsem prababička tří malých Norů, kteří ani nemluví francouzsky a které vidím jen velmi zřídka,“ řekla v jednom z rozhovorů Bardotová.
Autor: Profimedia.cz
V roce 1966 se Bardotová provdala potřetí, tentokrát za německého průmyslníka, fotografa a playboye Guntera Sachse. Manželství vydrželo opět jen tři roky. „Vždycky jsem hledala vášeň. Proto jsem byla často nevěrná. A když se vášeň chýlila ke konci, balila jsem si kufr,“ říkala později Bardotová o vztazích s muži.
Autor: Profimedia.cz
Bardotová měla románek s mnoha muži. Toužil po ní i slavný herec Sean Connery. „Netrvalo to dlouho, protože jsem nebyla holka Jamese Bonda! Nikdy jsem nepodlehla jeho šarmu,“ říkala Bardotová.
Autor: DoctorMacro.com
Posledním manželem Bardotové byl podnikatel Bernard d’Ormale, za kterého se provdala v roce 1992. Byl poradcem krajně pravicového politika Jeana-Marie Le Pena.
Autor: Profimedia.cz