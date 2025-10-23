Rozhodně se nechystám odejít, odmítá Brigitte Bardotová zprávy o své smrti

„Nevím, kdo je ten imbecil, který začal šířit tuto falešnou zprávu o mém úmrtí, ale vězte, že se mám dobře a rozhodně se nechystám odejít. Pro poučení všem,“ vzkázala herečka na sítiu X ze svého sídla v Saint Tropez.
Nepravdivou informaci o úmrtí zveřejnil influencer Aqababe, vlastním jménem Aniss Zitouni, který ve svém příspěvku tvrdil, že má exkluzivní informace o smrti slavné herečky. V nyní již smazaném příspěvku napsal: „Její rakev byla objednána ve městě Saint-Paul-de-Jarrat v departementu Ariège. Ikona odešla a zanechala po sobě nezapomenutelné dědictví a věčnou stopu v srdcích Francouzů.“
Po zveřejnění hereččina vyjádření Aqababe sice svůj příspěvek odstranil, nicméně trval na svém tvrzení, že účet herečky na platformě X nevede ona sama. „Smazal jsem svůj exkluzivní tweet o smrti Brigitte Bardotové. Není to ona, kdo spravuje svůj Twitter. Uvidíte, až AFP oficiálně oznámí úmrtí,“ napsal.
Herečku před pár dny přepustili ze soukromé nemocnici Saint-Jean v Toulonu, kde měla před třemi týdny podstoupit operaci. Podle deníku Nice-Matin nebyla v ohrožení života.
Brigitte Bardotová se stala mezinárodním sexsymbolem a módní ikonou padesátých a šedesátých let. Během svého života prošla třemi rozvody. Od roku 1992 je vdaná za Bernarda d’Ormalea.
Herečka se již v minulosti potýkala se zdravotními problémy. V červenci 2023 prodělala potíže s dýcháním během extrémních veder na jihu Francie. Tehdy ji ošetřili zdravotníci přímo v jejím domě v Saint-Tropez.
Ze světa filmu se slavná francouzská herečka stáhla už před mnoha lety. Bývalý sexsymbol dnes žije v ústraní, daleko od showbyznysu a věnuje se hlavně ochraně zvířat. Aby poukázala na svůj boj proti lovům se psy, rozhodla se letos v květnu po dlouhých jedenácti letech dát rozhovor na kameru. Promluvila nejen o zvířatech, ale i o feminismu a mrtvých kamarádech.