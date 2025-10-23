Rozhodně se nechystám odejít, odmítá Brigitte Bardotová zprávy o své smrti

Francouzská herečka Brigitte Bardotová (91) rázně odmítla nepravdivé zprávy, které se ve středu objevily na sociálních sítích. Podle nich někdejší filmová ikona zemřela. Herečka dementovala tyto fake news na síti X.
„Nevím, kdo je ten imbecil, který začal šířit tuto falešnou zprávu o mém úmrtí, ale vězte, že se mám dobře a rozhodně se nechystám odejít. Pro poučení všem,“ vzkázala herečka na sítiu X ze svého sídla v Saint Tropez.

Nepravdivou informaci o úmrtí zveřejnil influencer Aqababe, vlastním jménem Aniss Zitouni, který ve svém příspěvku tvrdil, že má exkluzivní informace o smrti slavné herečky. V nyní již smazaném příspěvku napsal: „Její rakev byla objednána ve městě Saint-Paul-de-Jarrat v departementu Ariège. Ikona odešla a zanechala po sobě nezapomenutelné dědictví a věčnou stopu v srdcích Francouzů.“

Po zveřejnění hereččina vyjádření Aqababe sice svůj příspěvek odstranil, nicméně trval na svém tvrzení, že účet herečky na platformě X nevede ona sama. „Smazal jsem svůj exkluzivní tweet o smrti Brigitte Bardotové. Není to ona, kdo spravuje svůj Twitter. Uvidíte, až AFP oficiálně oznámí úmrtí,“ napsal.

Herečku před pár dny přepustili ze soukromé nemocnici Saint-Jean v Toulonu, kde měla před třemi týdny podstoupit operaci. Podle deníku Nice-Matin nebyla v ohrožení života.

Herečka Brigitte Bardotová

Brigitte Bardotová se stala mezinárodním sexsymbolem a módní ikonou padesátých a šedesátých let. Během svého života prošla třemi rozvody. Od roku 1992 je vdaná za Bernarda d’Ormalea.

Herečka se již v minulosti potýkala se zdravotními problémy. V červenci 2023 prodělala potíže s dýcháním během extrémních veder na jihu Francie. Tehdy ji ošetřili zdravotníci přímo v jejím domě v Saint-Tropez.

Ze světa filmu se slavná francouzská herečka stáhla už před mnoha lety. Bývalý sexsymbol dnes žije v ústraní, daleko od showbyznysu a věnuje se hlavně ochraně zvířat. Aby poukázala na svůj boj proti lovům se psy, rozhodla se letos v květnu po dlouhých jedenácti letech dát rozhovor na kameru. Promluvila nejen o zvířatech, ale i o feminismu a mrtvých kamarádech.

