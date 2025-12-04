Herečka Brigitte Bardotová přiznala, že se opakovaně pokoušela spáchat sebevraždu

Jednadevadesátiletá herečka a bojovnice za práva zvířat v dokumentu popisuje, že celý život zápasila s depresí a úzkostmi, a to i v době, kdy byla na vrcholu světové slávy. Přiznává, že se opakovaně pokusila vzít si život.
„Brala jsem si život a vždy mě zachránil jen zázrak,“ říká v dokumentu podle listu Sunday Times. Hvězda filmu A Bůh stvořil ženu zároveň uvádí, že těžké deprese ji provázejí dodnes. „Každé ráno se probudím a jsem smutná.“
I když se Bardotová v 50. a 60. letech stala celosvětovým fenoménem, přiznává, že sláva ji nikdy nečinila šťastnou. Z filmového světa odešla v roce 1973, krátce před svými čtyřicátými narozeninami. Slávu a naprostou ztrátu soukromí mnohdy popisovala jako nejhorší noční můru. Útočiště našla ve zvířatech a v boji za jejich ochranu.
„Nezáleží mi na tom, jestli si mě lidé budou pamatovat. To, co bych opravdu chtěla, je, aby měli lidé respekt k zvířatům. Čím jsem starší, tím větší strach mám z lidí,“ říká v dokumentu francouzská hvězda.
Bardotová, přezdívaná po světě „BB“ a u nás v Česku nejčastěji „Bardotka“, dělí svůj čas mezi své slavné sídlo La Madrague v letovisku Saint-Tropez na jihovýchodě Francie a druhý domov v La Garrigue na venkově, kde žijí i její zvířata a nachází se zde také soukromá kaple.
V loňském rozhovoru pro stanici BFM TV legendární hvězda uvedla, že v současnosti žije jako farmářka – ve společnosti ovcí, prasat, psů, koček, osla a poníka. Přiznala také, že nevlastní a nechce mobilní telefon ani počítač.