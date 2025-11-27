Brigitte Bardotová skončila kvůli komplikacím po zákroku opět v nemocnici

Podle francouzského deníku Nice-Matin byla Brigitte Bardotová nyní převezena zpět do nemocnice Saint-Jean, kde je už deset dnů pod dohledem lékařů.
Zdravotní komplikace přicházejí krátce poté, co Bardotová musela popřít falešné zprávy o své údajné smrti. Na síti X napsala: „Nevím, kdo je ten idiot, který spustil tyhle fake news o mém zmizení, ale vězte, že se mám dobře a nehodlám se zatím odporoučet. To jen tak pro informaci.“
Bardotová má vážnější zdravotní potíže až v posledních dvou letech, v roce 2023 ji během extrémních veder v Saint-Tropez postihly problémy s dechem.
Její manžel Bernard d’Ormale tehdy pro novináře uvedl: „Bylo kolem deváté ráno a Brigitte měla velké potíže s dýcháním, nemohla se nadechnout. Jako všichni lidé určitého věku už nesnese horko. V tomto věku se to stává. Nesmí se zbytečně namáhat.“
Brigitte Bardotová je herečka, modelka a zpěvačka, jeden z největších sexsymbolů 50. a 60. let a jedna z nejvýraznějších ikon francouzské kultury. Proslavila se filmem …a Bůh stvořil ženu (1956). V době největší slávy udávala módní trendy a proslavila město Saint-Tropez.
Ve svých 38 letech ukončila hereckou kariéru a od té doby se naplno věnuje ochraně zvířat a založila i vlastní nadaci. Aby poukázala na svůj boj proti lovům se psy, rozhodla se letos v květnu po dlouhých jedenácti letech dát rozhovor na kameru. Promluvila nejen o zvířatech, ale i o feminismu a mrtvých kamarádech.