Brigitte Bardotová je v nemocnici, filmová ikona podstoupila operaci

Podle deníku byla Brigitte Bardotová převezena do nemocnice ze svého domova v Saint-Tropez, kde dlouhodobě žije. Propuštěna by měla být během několika dní, není v ohrožení života.
Brigitte se stala mezinárodním sexsymbolem a módní ikonou padesátých a šedesátých let. Během svého života prošla třemi rozvody. Od roku 1992 je vdaná za Bernarda d’Ormalea.
Herečka se již v minulosti potýkala se zdravotními problémy. V červenci 2023 prodělala potíže s dýcháním během extrémních veder na jihu Francie. Tehdy ji ošetřili zdravotníci přímo v jejím domě v Saint-Tropez.
Její manžel Bernard d’Ormale tehdy pro deník Var-Matin uvedl: „Bylo to kolem deváté hodiny ráno, Brigitte měla potíže s dýcháním.“
Ze světa filmu se slavná francouzská herečka stáhla už před mnoha lety. Bývalý sexsymbol dnes žije v ústraní, mimo od showbyznysu a věnuje se hlavně ochraně zvířat. Aby poukázala na svůj boj proti lovům se psy, rozhodla se letos v květnu po dlouhých jedenácti letech dát rozhovor na kameru. Promluvila nejen o zvířatech, ale i o feminismu a mrtvých kamarádech.