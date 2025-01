Aférka šéfa s podřízenou by asi už neprošla, míní hvězdy Bridget Jonesové

Renée Zellwegerová a Hugh Grant, kteří jsou přátelé přes pětadvacet let, spolu zavzpomínali v rozhovoru pro Vogue na románek jejich postav ve filmu Deník Bridget Jonesové z roku 2001.

„Myslíš si, že původní film už vypadá zastarale? Že například náš románek by lidem připadal velmi nevhodný? On je její šéf a využívá svého mocenského postavení. Jak se k tomu stavíš ty?“ zeptal se Grant kolegyně.

„Jsem si jistá, že personální oddělení by v dnešní době mělo v nakladatelství přísná pravidla, nemyslíš?“ prohlásila Zellwegerová.

Renée Zellwegerová a Hugh Grant ve filmu Deník Bridget Jonesové (2001)

„Kdybys Bridget radila teď, v tomto věku, a její šéf by jí začal posílat tyto zprávy, řekla bys, že ho musíš nahlásit?“ nenechal se odbýt herec. Herečka přiznala, že je ráda, že na to nemusí mít v reálném životě názor. „Zní to složitě,“ prohlásila.

„Jsem si jistý, že by se ta schůzka konala, že? Všichni by se museli sejít a promluvit si o tom, jak s lidmi jednáte,“ dodal Grant.

René Zellwegerová zavzpomínala také na to, jak ji obsadili do prvního filmu. Aby se dostala do role asistentky v londýnském nakladatelství, tajně několik týdnů pracovala v Picadoru. „Byla jsem Bridget Cavendishová, protože Jonathan Cavendish, producent filmu, byl velmi dobrým přítelem pána, který byl redaktorem Picadoru,“ vysvětlila.

Když obsadili Američanku Zellwegerovou do role britské hrdinky, strhla se velká vlna kritiky. Herečka se ale o rozruchu dozvěděla, až když se začala připravovat na film, jelikož na internetu o sobě nikdy nic nevyhledává. Brzy ale zjistila, že je těžké vyhnout se zprávám ohledně jejího obsazení.

„Součástí mé práce bylo brát novinové výstřižky z deníků a zakládat je do složky Helen Fieldingové, protože ji zastupovali. A já jsem si začala vystřihovat články o té mizerné americké herečce, která měl hrát Bridget Jonesovou,“ vzpomínala.

Renée Zellwegerová ve filmu Bridget Jonesová: Láskou šílená (2025)

V práci ji ale opravdu nikdo nepoznal. Prý to mohlo být tím, že byla v jiném prostředí nebo tím, že měla buclatější tváře. „Jedna z dam, které pracovaly v kanceláři, četla román Anny Quindlenové Jedna správná věc, podle něhož natočili i film, ve kterém jsem hrála, takže jsem byla na obálce knihy. A ona mi vyprávěla, jak ji dočetla v metru cestou do práce a jak byla úžasná,“ prozradila Zellwegerová s tím, že ji žena nepoznala.

V zatím posledním filmu Dítě Bridget Jonesové z roku 2016, byla Bridget v šoku, když zjistila, že je těhotná. Na konci se provdala za Marka Darcyho, právníka, který se jí celou dobu líbil. Je také otcem jejího dítěte.

V novém filmu Bridget Jonesová: Láskou šílená, který bude v kinech na Valentýna 2025, Mark tragicky umírá, když pracuje v zahraničí jako právník zabývající se lidskými právy. Vdova Bridget zůstává na mateřství sama. Opustí dokonce práci v televizi. Bude navíc řešit milostnou zápletku, kdy o ni budou usilovat tři muži. Mladíček Roxster v podání Lea Woodalla, učitel Wallaker, kterého hraje Chiwetel Ejiofor a vrátí se i stará láska Daniel Cleaver, což je postava Hugha Granta.