„Myslím, že je mnohem roztomilejší než já,“ řekla Zellwegerová s tím, že je trochu zvláštní vidět sama sebe zvěčněnou v bronzové podobě. „Je to divné, ale roztomilé,“ řekla Guardianu.
Rozhodně nečekala, když začala Bridget Jonesovou točit, že bude mít takový úspěch. „Jen jsem doufala, že mě nevyhodí,“ vzpomíná na své tehdejší pocity při natáčení.
Bridget Jonesovou hrála ve všech čtyřech filmech, které se natáčely v průběhu čtyřiadvaceti let. První film byl v kinech v roce 2001 a ten poslední měl premiéru letos v únoru.
Poprvé se ale zmínka o Bridget Jonesové objevila před třiceti lety v novinovém sloupku Helen Fieldingové, která první román Deník Bridget Jonesové vydala v roce 1996.
Autorka nevylučuje další pokračování. „Nikdy neříkej nikdy,“ reagovala na dotazy novinářů u odhalení sochy.
Bridget Jonesová má u diváků obrovskou popularitu. Podle Zellwegerové je to tím, že je opravdová a mnoho žen se s ní dokáže ztotožnit. „Je to její zranitelnost, její lidskost. Poznáváme se v ní, poznáváme se v jejích problémech. Díky tomu je pro nás ostatní v pořádku být takoví, jací jsme. Nedokonalí,“ míní herečka.
Kritici mají ale za to, že tápající hrdinka posedlá svou váhou a vztahy není nejlepším vzorem. Sama autorka uvedla, že některé části, které psala v 90. letech, by v současnosti už neprošly.
„Byla to opravdu jiná doba. Nemohlo by se to odehrávat teď. Všichni ti muži z kanceláře by hned letěli,“ řekla Fieldingová.
Socha Bridget Jonesové doplnila další filmové sochy na trase zvané Leicester Square’s Scenes. Jsou tu sochy Laurela a Hardyho, Mary Poppins, Batmana, Bugs Bunnyho, Medvídka Paddingtona, Mr. Beana, Wonder Woman, Harryho Pottera a další.