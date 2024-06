Sexuální scénu v Bridgertonových odnesla lenoška. Koordinátorka intimity jásá

Herečka Coughlanová zveřejnila snímek, kde s kolegou Newtonem dávají palec nahoru u rozbitého kusu nábytku, který zničili při sexuální scéně. „Druhá část je venku, dali jsme do ní srdce i duše a doufáme, že ji budete sledovat se stejnou láskou, s jakou jsme ji natáčeli. Polin navždy,“ napsala s narážkou na přezdívku seriálového páru složenou z jejich jmen Penelope a Colin.

Fotku zničené lenošky chválila i koordinátorka intimity, která na scénu dohlížela. „Na tohle jsem vždycky čekala, až se to stane. To bude zřejmě můj nejoblíbenější snímek z práce. Prostě víte, že to bude skvělá scéna, když se stane něco takového,“ napsala ke snímku koordinátorka Lizzy H. Talbotová s tím, že bylo ctí s Coughlanovou a Newtonem pracovat.

„Patří mezi nejlaskavější lidi, s kterými jsem kdy natáčela. Věděli jsme, že máme něco speciálního a je prostě úžasné se o to podělit. Byla to scéna, na kterou nikdy nezapomenu a nemohla bych být pyšnější na všechny zúčastněné,“ dodala.

Coughlanová si zase pochvaluje, že dostali od koordinátorky a režiséra svobodu dělat, co se jim líbí. „Je to trochu jako kaskadérský kousek, ve kterém říkají: ‚Dobře, uděláme tohle, tohle a tohle.‘ Ale pak nám dali svobodu a my jsme měli hodně co říct k tomu, jak ty scény chceme dělat. Díky tomu si připadáte celkem mocní. Takže jsme se cítili skvěle. Ve skutečnosti byly opravdu příjemné. Nemyslela jsem si, že budou. Ale byla to zábava,“ popsala herečka.