Kytarista Brian May ze skupiny Queen měl mrtvici, přestal ovládat ruku

„Jsem tu, abych vám přinesl nějaké dobré zprávy,“ začal Brian May své video, které zveřejnil na Instagramu.

„Dobrou zprávou je, že po událostech posledních několika dnů mohu hrát na kytaru,“ sdělil. „Říkám to proto, že o tom byly nějaké pochybnosti kvůli té zdravotní škytavce, která se mi stala asi před týdnem a kterou nazývají malou mrtvicí,“ vysvětlil kytarista s tím, že kvůli této příhodě nemohl hýbat levou rukou.

„Najednou z ničeho nic jsem neměl žádnou kontrolu nad svou paží, což bylo, musím říct, trochu děsivé. Nechtěl jsem v tu dobu nic říkat, protože jsem nechtěl, co by pak určitě následovalo. Opravdu jsem nechtěl soucit,“ řekl May fanouškům a požádal je, aby mu neposílali žádná přání ani projevy účasti. „Prosím nedělejte to, protože by mi to zaplnilo e-mailovou schránku a to nesnáším,“ řekl.

V současné době je jeho stav dobrý. „Nemůžu si vyrazit, nemůžu řídit, létat letadlem, nesmím si zvyšovat srdeční tep, ale jsem v pořádku,“ vzkázal fanouškům a poděkoval záchranářům.

Legendární kytarista loni získal šlechtický titul a smí si říkat sir Brian May. Kromě hudební kariéry se rovněž věnuje astrofyzice a dlouhodobě se angažuje také v ochraně zvířat.