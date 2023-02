Jsem smířený s tím, jak vypadám, říká Brendan Fraser

Brendan Fraser řadu let absolvoval náročné filmování, kdy odmítal kaskadéry. Byl přesvědčený, že za vydělané peníze musí předvést adekvátní výkon on sám. I kvůli tomu ale začal trpět zdravotními problémy. Musel na operaci kolene, kloubů, kyčlí i páteře. Později se k tomu přidaly deprese a také kvůli antidepresivům výrazně přibral.

„Vím, že mě to přivedlo do stavu, kdy jsem se potřeboval stáhnout do ústraní. A to jsem udělal. Jsem teď starší, nevypadám tak jako tenkrát a ani to nutně nechci. Smířil jsem se s tím, jak vypadám,“ řekl herec listu The Telegraph. „A jsem rád, že práce, kterou mohu dělat, vychází z emocionální reality, která není mým vlastním životem, ale je to realita, s níž se mohu silně ztotožnit.“

Brendan Fraser a Leslie Mannová ve filmu Král džungle (1997)

Nyní zazářil rolí morbidně obézního muže ve filmu Velryba, za kterou byl nominován na Oscara. Režisér Darren Aronofsky v snímku upozorňuje na krizi obezity v USA a ukazuje, jaké problémy může nadváha působit nejen ze zdravotního, ale i sociálního hlediska.

Brendan Fraser spatřuje své největší štěstí v rodině. „Mám tři děti, vím, co to znamená mít v životě lásku, kterou jsem kdy potřeboval, a nemám si co dokazovat. Jeden film děláte pro zábavu, druhý pro peníze, třetí pro prestiž, a když máte štěstí, tak se vám podaří natočit aspoň jeden. A to, že se můžu podílet na filmu, který snad změní některá srdce a předsudky o váze, mě naplňuje,“ dodal.