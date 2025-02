Brenda Song a Macaulay Culkin v nedávném rozhovoru prozradili, že by se nejraději vyhnuli velké svatbě za účasti celé rodiny a mnoha přátel. Řekli, že nejraději by zvolili eloping (útěk), tajný svatební obřad, aniž by o tom někomu řekli, a to včetně rodičů. To však podle nich nepřipadá v úvahu, protože jeden z důležitých členů rodiny by s tím rozhodně nesouhlasil.

Herečka prozradila, že s partnerem už několikrát uvažovali o tom, jak by jejich svatba mohla vypadat. „Kdybychom zvolili eloping, tedy útěk, moje máma by dostala infarkt, že u toho s námi nebude,“ řekla a přiznala, že to byl hlavní důvod toho, proč z tohoto nápadu nakonec sešlo. „To bych své tchyni neudělal,“ uvedl Culkin.

Ačkoliv herecký pár uvažuje o svatbě, nedělají si starosti s tím, kdy se vezmou. „Nechceš si mě zítra vzít?“ zeptal se Macaulay Culkin během rozhovoru, čímž Brendu rozesmál. „Jsem s tím v pohodě, pokud ne. Jen to chci vědět,“ dodal.

Během rozhovoru také zazněla řada prohlášení o jejich lásce a oddanosti „Jsme v tom spolu až do samotného konce,“ řekl oblíbený hrdina filmů Sám doma. Jeho partnerka souhlasí s tím, že se po jeho boku cítí opravdu šťastná a v bezpečí.

Oba společně zavzpomínali také na začátky jejich vztahu. Poprvé se setkali v roce 2014, když s herečkou Macaulay vtipkoval o zrušeném sitcomu, ve kterém hrála. „Řeknu to takhle, vůbec jsem na ni tehdy nezapůsobil,“ popisuje Macaulay, zatímco Brenda si vybavuje, jak se snažil ji rozesmát.

V roce 2017, kdy spolu natáčeli film Changeland, se jejich vztah prohloubil. „Tehdy jsem zjistila, jaký opravdu je za tou svou maskou vtipálka. Viděla jsem opravdu citlivého, inteligentního člověka, který se snaží před světem skrývat své pravé já,“ řekla Brenda.

V roce 2021 přivítali na svět své první dítě, syna Dakotu. V lednu 2022, o rok později, požádal Culkin Brendu o ruku. A to velmi originálním způsobem – jedenadvaceti jednotlivě zabalenými zahradními trpaslíky. „Víc k tomu ale neprozradím,“ říká herečka.

Plánování svatby přineslo nové výzvy, hlavně kvůli časovým a rodičovským povinnostem. Songová přiznala, že s rolí matky a pracovními závazky je organizování svatby náročné. „Všechno je to tak moc drahé a zařizování zabere opravdu spoustu času,“ vysvětlila.

V roce 2023 přivítal pár na světě druhé dítě, syna Carsona, a na několika veřejných akcích ukázal svou vzájemnou podporu. Naposledy ceremoniálu, při kterém Macaulay obdržel hvězdu na hollywoodském chodníku slávy, poděkoval Brendě za její lásku. „Jsi nejlepší člověk, jakého jsem kdy potkal,“ řekl v proslovu.