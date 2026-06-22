Brendan Fraser zvolil na červený koberec olivově zelený oblek s kravatou, zatímco oba synové oblékli tmavé kalhoty a košile v podobném odstínu.
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Holden a Leland se po jeho boku objevili už během uvedení filmu Velryba, kdy Fraser prožíval velký kariérní návrat. Tehdy prozradil, že ho děti po nominaci na Oscara překvapily doma dortem a balónky.
„Vplížily se do domu, měly to naplánované,“ vzpomínal s úsměvem. „Sdílení tohoto okamžiku s mými blízkými je dnes jedna z mých nejvzácnějších vzpomínek.“
Když pak v roce 2023 skutečně oscarovou nominaci proměnil, zmínil své děti i během děkovné řeči. „Bylo to, jako bych se vydal na potápěčskou výpravu na dno oceánu a vzduch mi dodávali někteří lidé v mém životě – jako moji synové Holden, Leland a Griffin,“ řekl.
Když byly ale děti mladší, sledovat tátu ve filmech je prý nebavilo. „Dívaly se na to a říkaly: ‚To nejsou Power Rangers. To mě nezajímá‘,“ smál se herec, když popisoval moment, kdy dětem poprvé pustil kasovní trhák Mumie.
V novém válečném dramatu s názvem Pressure si Fraser zahraje generála Dwighta D. Eisenhowera během dramatických hodin před vyloděním v Normandii. V amerických kinech měl film premiéru 29. května, česká kina na datum premiéry ještě čekají.