Zemřel exmanžel zpěvačky Kelly Clarksonové. Bylo mu 48 let

Zpěvačka Kelly Clarksonová (43) prožívá těžké chvíle. Její bývalý manžel Brandon Blackstock, s nímž má dvě děti, tento týden zemřel ve věku 48 let. Zprávu oznámila jeho rodina na sociální síti. Manželé byli sedm let. Žádost o rozvod zpěvačka podala v červnu roku 2020.
Brandon Blackstock a Kelly Clarksonová na cenách Grammy (New York, 28. ledna...

Brandon Blackstock a Kelly Clarksonová na cenách Grammy (New York, 28. ledna 2018) | foto: AP

Kelly Clarksonová a její manžel Brandon Blackstock před narozením jejich...
Remy Blackstock a Kelly Clarksonová na udílení cen Grammy (Los Angeles, 4....
Kelly Clarksonová na udílení cen Grammy (Los Angeles, 4. února 2024)
Kelly Clarksonová (2023)
Blackstockova rodina zprávu o úmrtí zveřejnila na sociálních sítích jeho managementové společnosti. „S velkým zármutkem oznamujeme, že Brandon Blackstock zemřel,“ uvedli s tím, že poslední tři roky statečně bojoval s rakovinou. „Zemřel v klidu, obklopen rodinou. Děkujeme za vaše myšlenky a modlitby a žádáme o respektování soukromí v tomto mimořádně těžkém období.“

Kelly Clarksonová a její manžel Brandon Blackstock před narozením jejich prvního dítěte.

Kelly Clarksonová předtím oznámila, že odkládá řadu koncertů plánovaných na srpen v Las Vegas. „Obvykle si své soukromí nechávám pro sebe, ale v uplynulém roce byl otec mých dětí nemocný. v tuto chvíli se jim musím plně věnovat,“ napsala na Instagram večer předtím, než jeho smrt potvrdili.

Vítězka první řady American Idol Kelly Clarksonová se s manažerem Brandonem Blackstockem seznámila v roce 2006. Vzali se v roce 2013 a rozvedli po devíti letech. Mají spolu dvě děti – dceru River (11) a syna Remyho (9). Blackstock měl z předchozího manželství s Melissou Atwellovou ještě dvě děti – syna Setha a dceru Savannah.

Rodáka z Texasu přežila také matka Elysa Gayle Ritterová (69), otec Narvel Blackstock (68) a někdejší nevlastní matka, zpěvačka Reba McEntire (70), která byla manželkou jeho otce v letech 1989 až 2015.

Poslední roky života Blackstocka provázely právní spory spojené s rozvodem s Clarksonovou. Ty trvaly několik let kvůli dohodám o péči o děti a výživném. V té době manažer žil na ranči exmanželky v Montaně.

V červnu roku 2022 mu soud nařídil ranč opustit jako součást rozvodového vyrovnání. V roce 2023 se držitelka tří cen Grammy odstěhovala z Los Angeles do New Yorku, aby byla blíž rodině.

