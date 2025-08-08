Zemřel exmanžel zpěvačky Kelly Clarksonové. Bylo mu 48 let

Blackstockova rodina zprávu o úmrtí zveřejnila na sociálních sítích jeho managementové společnosti. „S velkým zármutkem oznamujeme, že Brandon Blackstock zemřel,“ uvedli s tím, že poslední tři roky statečně bojoval s rakovinou. „Zemřel v klidu, obklopen rodinou. Děkujeme za vaše myšlenky a modlitby a žádáme o respektování soukromí v tomto mimořádně těžkém období.“
Kelly Clarksonová předtím oznámila, že odkládá řadu koncertů plánovaných na srpen v Las Vegas. „Obvykle si své soukromí nechávám pro sebe, ale v uplynulém roce byl otec mých dětí nemocný. v tuto chvíli se jim musím plně věnovat,“ napsala na Instagram večer předtím, než jeho smrt potvrdili.
Vítězka první řady American Idol Kelly Clarksonová se s manažerem Brandonem Blackstockem seznámila v roce 2006. Vzali se v roce 2013 a rozvedli po devíti letech. Mají spolu dvě děti – dceru River (11) a syna Remyho (9). Blackstock měl z předchozího manželství s Melissou Atwellovou ještě dvě děti – syna Setha a dceru Savannah.
Rodáka z Texasu přežila také matka Elysa Gayle Ritterová (69), otec Narvel Blackstock (68) a někdejší nevlastní matka, zpěvačka Reba McEntire (70), která byla manželkou jeho otce v letech 1989 až 2015.
Poslední roky života Blackstocka provázely právní spory spojené s rozvodem s Clarksonovou. Ty trvaly několik let kvůli dohodám o péči o děti a výživném. V té době manažer žil na ranči exmanželky v Montaně.
V červnu roku 2022 mu soud nařídil ranč opustit jako součást rozvodového vyrovnání. V roce 2023 se držitelka tří cen Grammy odstěhovala z Los Angeles do New Yorku, aby byla blíž rodině.