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Bral jsem všechno, co se mi dostalo pod nos, říká Vacula o své závislosti

Autor:
  8:27
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Herec Adam Vacula promluvil v Show Jana Krause o své drogové závislosti, z níž se dostal díky měsíčnímu pobytu v Peru. Pomohla mu léčba ayahuaskou. V pořadu popsal, jak se k takovému pobytu dostal a jak probíhal.
Adam Vacula v Show Jana Krause (10. prosince 2026)
Veronika Beskydiarová a Adam Vacula
Veronika Beskydiarová a Adam Vacula
Adam Vacula, Miroslav Etzler a Lucie Štěpánková v seriálu Polabí (2026)
87 fotografií

„Byl jsem závislý. Bral jsem úplně všechno, co se mi dostalo pod nos,“ přiznal Vacula.

„Pak se to trochu zvrtlo, takže jsem si říkal, že jestli chci dělat herectví a mít nějaký vztah, tak bych měl vyhledat pomoc,“ vzpomíná na zlomový okamžik.

Jeho kamarád, rapper James Cole mu pověděl o svém pobytu u kmene Shipibo v Peru a poradil mu, aby zkusil léčbu v daleké Amazonii. Vacula se tedy vypravil do džungle, kde v chýši strávil celý měsíc. „Jezdí tam závislí lidé i lidé, kteří mají rakovinu nebo nějakou nemoc a jdou se tam uzdravit tou jejich medicínou, která je zázračná a pomáhá na všechno,“ popsal herec.

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„Ayahuasca se připravuje je z listů a kořenů a pije se z toho čaj, proléváte se tou medicínou. Dostal jsem takovou chýši, je to samotka. Ve vedlejší chýši je zase jiný člověk. Byli tam lidé z celého světa,“ vzpomínal Vacula.

„Naordinovali mi nějaké jejich čaje. K tomu je velká dieta, maximálně rýže s rybou. Ráno po probdělé noci s ayahuaskou, po tom tripu, se cítíte neskutečně. Všechny smysly máte zesílené,“ vysvětlil Vacula.

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Léčba v Peru mu pomohla. Zbavil se závislosti a svůj život nasměroval správným směrem. Sice se pak neuváženě vrhl do manželství už po třech měsících vztahu, takže to po třech letech skončilo rozvodem, ale nakonec svou vyvolenou našel ve vítězce soutěže MasterChef Veronice Beskyardové. Tu si zatím nevzal, ale je přesvědčený, že je to ta pravá.

„Teď je to super. Mám nejlepší ženu pod sluncem. Dokáže o mě tak pečovat, že se mohu soustředit na svou práci, na film, na divadlo, na focení. Mám doma ráj,“ rozplývá se Vacula.

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