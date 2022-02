Musel jsem být šest hodin nahý, říká o natáčení Uličky přízraků Cooper

„Pamatuji si, jak jsem ve scénáři četl o tom, že v jedné scéně je moje postava naložená ve vaně. Takže je prostě potřeba to tak zahrát,“ řekl Bradley Cooper v rozhovoru pro magazín Hollywood Reporter.

Herec ztvárňuje ve filmu Stantona Carlisleho, mladého ambiciózního umělce, který postupně objevuje své nadání manipulovat lidmi, a dostává se tak do světa triků a podvodů.

„Znamenalo to, že jsem musel nejen před kamerou, ale především před celým filmovým štábem vydržet nahý asi šest hodin v kuse,“ popisuje sedmačtyřicetiletý Cooper. V odhalené scéně je s ním i herečka Toni Colette, pro kterou šlo o její první natáčecí den.

Herec tvrdí, že vzhledem ke smysluplnosti scény z hlediska souvislostí celého filmového děje mu požadavek nahoty nijak nevadil. „Nebylo to žádným způsobem nadbytečné. Pro příběh je to opravdu důležité,“ uvedl.

„Abychom mohli obsah tohoto filmu zpracovat pro diváka uvěřitelně, museli jsme být nazí emočně i duševně,“ vysvětluje s tím, že mnohem větší význam a zásah pro něj měl psychologický přesah tohoto natáčení.

Role ve filmu Ulička přízraků mu prý dozajista utkví v paměti. „Děsilo mě to. A to hned z několika důvodů. Vžíval jsem se do někoho, kdo vlastně neví, kým je, a zjišťuje to postupně až do poslední scény. Každá moje postava se mnou nějakým způsobem zůstává. Ale musím říct, že v tomhle případě to bylo obzvlášť náročné,“ dodal Bradley Cooper.