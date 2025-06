Brad Pitt se po boku nové lásky mění. Oholil si hlavu a objevuje se ve zvláštních outfitech. Na rande s Ines de Ramonovou vyrazil v sametovém modrém saku s ramenními vycpávkami a širokých džínách.

Den předtím si s přítelkyní vyšel v lesklé hedvábné košili s rozhalenkou a sametových kalhotách. Ve stejný den se po New Yorku procházel v síťovaném vínovém tričku a zářivě oranžových teplácích.

Zahraniční média upozorňují na to, že Pitt většinou svůj styl přizpůsoboval svým partnerkám. Tentokrát je ale odlišný od umírněné elegance jeho partnerky Ramonové. Někteří jeho výrazné outfity přisuzují snaze upozornit na sebe kvůli propagaci nového filmu F1, který půjde koncem června do kin, jiní to označují za pozdní nástup krize středního věku.

Sám Pitt říká, že je v současné době se svým životem spokojený, ačkoli se nevídá s dětmi, které má s bývalou manželkou Angelinou Jolie a vztah s některými z nich označil za nenapravitelný.

Přesto je dle svých slov šťastný, že má rozvod za sebou a s novou láskou má skvělý vztah.

„Když se dostanete do mého věku, uvědomíte si, jak důležité je obklopit se lidmi, které máte rádi, lidmi, kteří vám lásku oplácejí,“ řekl Brad Pitt pro Entertainment Tonight.

„Přátelé, rodina, a to je vše. Odtud se pak můžeme pustit do tvorby. Myslím, že je to docela jednoduchá rovnice,“ řekl herec.

„Můj život je docela dobře uspořádaný. Cítím se docela v teple a bezpečí se svými přáteli, se svými milovanými, se svou rodinou, s vědomím toho, kdo jsem,“ prohlásil Pitt, který se s Ramonovou dal dohromady v roce 2022 a často se scházejí s jiným slavným párem - Bradleym Cooperem a Gigi Hadidovou.