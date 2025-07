Sexuální zážitky s muži? Tohle mi nějak uniklo, říká Brad Pitt

Hvězda filmu F1 reagovala na moderátora Daxe Sheparda, který v podcastu Armchair Expert žertoval o tom, že má pro Pitta slabost. Prohlásil, že prošvihl příležitost ke gay zkušenosti. „Vzhledem k tomu, jak jsme se my dva seznámili, znervózňuje tě to?“ vtipkoval Shepard.

„Myslíš sexuálně? Já jsem nikdy neměl homosexuální zkušenost. Tohle mi tak nějak uniklo. Ale kdyby ano, nebyl bys to ty,“ vtipkoval Pitt s tím, že by Shepard byl možná čtrnáctý nebo patnáctý v pořadí.

Brad Pitt ale prozradil, že jeho i hercova bratra v dětství označovali za gaye. Sourozenci tak čelili homofobním urážkám.

Brad Pitt a Ines de Ramonová v New Yorku na premiéře filmu F1 (16. června 2025)

Herec pak zavzpomínal i na to, jak dlouhou dobu bojoval se závislostí na alkoholu a drogách. Hlavně po skončení druhého manželství s Angelinou Jolie potřeboval nový impuls. „Byl jsem opravdu otevřený, zkoušel jsem cokoli a kohokoli, co mi kdo navrhl,“ vzpomínal s tím, že na tom byl špatně a uvědomil si, že se musí probrat. „Bylo to náročné období. Potřeboval jsem restart.“

Držitel dvou Zlatých glóbů dochází na sezení Anonymních alkoholiků, které navštěvuje i moderátor Dax Shepard. Ze začátku byl nervózní z toho upřímně mluvit před ostatními, nakonec ho otevřené sdílení zkušeností ostatních inspirovalo.

„A pak jsem si to opravdu zamiloval. Přišlo mi to neuvěřitelné, muži, kteří sdílejí své zkušenosti, chyby, přešlapy, touhy, bolesti a přitom to celé doprovází spousta humoru,“ dodal Pitt s tím, že vyrůstal mezi muži, kteří si nikdy na nic nestěžovali.

Brad Pitt ve filmu F1 (2025)

Rodák z Oklahomy se rozhodl připojit k Anonymním alkoholikům poté, co „zašel s některými věcmi příliš daleko“ a sám si zakázal pít. Alkohol nebyl jeho jediným problémem, byl závislý také na marihuaně.

„V devadesátkách mě ta pozornost úplně rozhodila. Opravdu jsem se tehdy stal takovým samotářem a prostě jsem se zhulil do zapomnění,“ vysvětlil.

Pitt se rozhodl pro abstinenci po rozchodu s Angelinou Jolie. Bouřlivý rozvod se oficiálně uzavřel až v prosinci 2024, přestože žádost o něj Jolie podala už v roce 2016. Mají spolu šest dětí: Maddoxe (23), Paxe (21), Zaharu (20), Shiloh (19), Knoxe (16) a Vivienne (16).

Brad Pitt chodí v současné době s manažerkou klenotnictví Ines de Ramonovou. Žijí spolu v Los Angeles a nechyběla ani na premiéře jeho filmu z prostředí formule 1.