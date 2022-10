Podle mého názoru nejvíc sexy muž světa, říká Brad Pitt o slavném herci

„Řekl bych, že ve světě herectví, kterým se živím, je pro mě jasná volba Paul Newman. Zestárl totiž s neuvěřitelnou grácií. To byl podle mě nejvíc sexy muž světa. A podle všeho i vážně jedinečný, laskavý, milý a upřímný člověk,“ říká Brad Pitt.

Když byl pak požádán o to, aby jmenoval někoho ze současných hvězd, na koho by platilo to samé, také měl rychle jasno.

„Řeknu asi toho parchanta George Clooneyho, protože proč ne?“ zavtipkoval na adresu svého hereckého kolegy. „Většinou si ho pořád dobírám, nebo si dobírá on mě, tak to aspoň zas jednou obrátím,“ vysvětluje.

Debata o kráse a vzhledu vznikla na základě Pittova nejnovějšího projektu – řady unisex kosmetiky pro péči o pleť, kterou nazval Le Domaine. Osmapadesátiletý herec prozradil, že k tomuto kroku jej inspirovala jeho bývalá přítelkyně a současná kamarádka, herečka Gwyneth Paltrowová.

O to, aby se vlastní značky celebrit mohly stát běžnou věcí, se podle Pitta zasloužila hlavně rapová scéna. Paltrowová ho pak oslnila úspěchem své osobní značky Goop.

„Pořád je to moje opravdu dobrá kamarádka a tohle impérium vybudovala úplně sama. Vždycky měla podnikatelské sklony a tohle je pro ni navíc skvělý způsob kreativního vyžití,“ myslí si herec.

Právě Paltrowová ho prý také přiměla k tomu, aby se o svou pokožku začal starat – byť to dle svých slov rozhodně nijak nepřehání. „Poslední rok mou kosmetiku testujeme. Myji si s tím obličej jen každé ráno a večer. Nic víc. A výsledky pravidelného používání mě samotného doopravdy překvapily. A to je pro mě signál, že stojí za to v tom pokračovat,“ dodává Brad Pitt.