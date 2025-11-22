„Vítej na světě,“ napsal Becker k černobílé fotce dětské ručičky, která se dotýká rukou svých rodičů. Dcera se jmenuje Zoë Vittoria Beckerová.
„Zoë pochází z řecké mytologie a představuje život. Vittoria je ženská podoba jména Victor, křestního jména Lilianina otce. Matka i dcera se mají dobře,“ řekl Becker deníku Bild.
S o 22 let mladší Lilian de Carvalho Monteirovou je bývalá světová jednička od roku 2019. Vzali se minulé září v italském Portofinu. Dvojice žije v Miláně, kde se jim narodila i dcera.
Lilian je tenistovou třetí manželkou. Stála po jeho boku i v roce 2022, kdy se Becker potýkal s finančními problémy, kvůli bankrotu tajil majetek a osm měsíců strávil ve vězení.
Becker o vězení: Byl jsem jen číslo. Poprvé jsem cítil hlad. Chtěli mě zabít
„Poznali jsme se v době, kdy jsem se cítil opravdu špatně. Profesně, osobně i fyzicky. Cítil jsem se hůř než kdykoli předtím v životě. I přesto o mě měla Lilian zájem. To je pozoruhodné, protože se o mě zajímala jen jako o člověka, neměl jsem jí totiž co nabídnout,“ řekl Becker s tím, že nikdy předtím takovou ženu nepotkal.
Trojnásobný wimbledonský vítěz má již čtyři děti se třemi ženami. V roce 1993 se oženil s Barbarou Feltusovou a mají spolu syna Noaha (31) a dceru Elias (26).
Po sedmi letech se rozvedli. V roce 2001 u soudu přiznal, že má s ruskou modelkou Angelou Ermakovou dceru Annu (25). Později v roce 2009 Becker oznámil zasnoubení s nizozemskou modelkou Sharlely „Lilly“ Kerssenbergovou, v roce 2010 spolu přivítali syna Amadea (15). Vztah jim vydržel osm let.