Boris Becker má páté dítě. Narodilo se den před jeho 58. narozeninami

  16:32
Bývalý tenista Boris Becker právě slaví 58. narozeniny a v pátek k nim dostal krásný dárek. Jeho manželka Lilian de Carvalho Monteirová (35) porodila holčičku. Je to jejich první společný potomek.
Boris Becker s těhotnou manželkou Lilian de Carvalho (září 2025)

foto: Profimedia.cz

Lilian de Carvalho a Boris Becker (Berlín, 19. února 2023)
Boris Becker míří v doprovodu partnerky k londýnskému soudu.
Boris Becker míří s partnerkou a synem k londýnskému soudu.
Lilian de Carvalho Monteiro a Boris Becker (Londýn, 29. dubna 2022)
„Vítej na světě,“ napsal Becker k černobílé fotce dětské ručičky, která se dotýká rukou svých rodičů. Dcera se jmenuje Zoë Vittoria Beckerová.

„Zoë pochází z řecké mytologie a představuje život. Vittoria je ženská podoba jména Victor, křestního jména Lilianina otce. Matka i dcera se mají dobře,“ řekl Becker deníku Bild.

S o 22 let mladší Lilian de Carvalho Monteirovou je bývalá světová jednička od roku 2019. Vzali se minulé září v italském Portofinu. Dvojice žije v Miláně, kde se jim narodila i dcera.

Lilian je tenistovou třetí manželkou. Stála po jeho boku i v roce 2022, kdy se Becker potýkal s finančními problémy, kvůli bankrotu tajil majetek a osm měsíců strávil ve vězení.

Becker o vězení: Byl jsem jen číslo. Poprvé jsem cítil hlad. Chtěli mě zabít

„Poznali jsme se v době, kdy jsem se cítil opravdu špatně. Profesně, osobně i fyzicky. Cítil jsem se hůř než kdykoli předtím v životě. I přesto o mě měla Lilian zájem. To je pozoruhodné, protože se o mě zajímala jen jako o člověka, neměl jsem jí totiž co nabídnout,“ řekl Becker s tím, že nikdy předtím takovou ženu nepotkal.

Trojnásobný wimbledonský vítěz má již čtyři děti se třemi ženami. V roce 1993 se oženil s Barbarou Feltusovou a mají spolu syna Noaha (31) a dceru Elias (26).

Po sedmi letech se rozvedli. V roce 2001 u soudu přiznal, že má s ruskou modelkou Angelou Ermakovou dceru Annu (25). Později v roce 2009 Becker oznámil zasnoubení s nizozemskou modelkou Sharlely „Lilly“ Kerssenbergovou, v roce 2010 spolu přivítali syna Amadea (15). Vztah jim vydržel osm let.

