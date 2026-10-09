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Boris Becker se pochlubil manželkou v bikinách. Zveřejnil i fotky malé dcery

Autor:
  9:00
Boris Becker

Boris Becker | foto: imago sportfotodienst / Alberto GardinČTK

Lilian de Carvalho, Boris Becker
Lilian de Carvalho
Němec Boris Becker. Před dvěma roky dokonce strávil za finanční machinace osm...
Lilian de Carvalho, Boris Becker
33 fotografií
Bývalý německý tenisový šampion Boris Becker (58) vyrazil s rodinou na Sicílii. Někdejší první hráč světa si užívá slunečné dny s manželkou Lilian de Carvalho Monteiro (36) a jejich téměř roční dcerou Zoë. Fotky z dovolené zveřejnil na sociální síti.

Becker na sociálních sítích zveřejnil několik fotografií ze sicilského pobytu. Na některých je s manželkou Lilian na lodi nebo u moře, na dalších si rodina užívá společné chvíle na pláži. Nechybí ani snímky z tenisového kurtu. „Tenis, sicilské slunce a vzácný čas s rodinou,“ napsal Becker k fotografiím.

Boris Becker má páté dítě. Narodilo se den před jeho 58. narozeninami

Dovolená pro něj přitom není jen odpočinkem. V luxusním resortu Verdura na Sicílii vedl tenisovou masterclass, během níž hostům předával zkušenosti ze své dlouhé profesionální kariéry. Podobné sportovní akce resort pořádá v rámci programu, do něhož se zapojují bývalé tenisové hvězdy.

borisbeckerofficial

Tennis, Sicilian sunshine and some precious time with the family ☀️

Thank you to @luxtennis and @verduraresortsicily for making our stay so special. Always a pleasure to share my love for the game in such a beautiful setting.

7. října 2026 v 10:00, příspěvek archivován: 8. října 2026 v 15:51
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Na Sicílii je s Beckerem také jeho nejmladší dcera Zoë Vittoria, která se narodila v listopadu 2025. U jejích fotek si dal Becker záležet, aby vybral takové, na kterých jí nebude vidět do obličeje.

Zoë je Beckerovým pátým potomkem. Z předchozích vztahů má syny Noaha (32) a Eliase (27), dceru Annu (26) a syna Amadea (16).

Becker a Lilian de Carvalho Monteiro se poznali v roce 2018 prostřednictvím společných přátel ve Frankfurtu. O rok později se dali dohromady a v září 2024 se vzali v italském Portofinu. Jejich svatba trvala tři dny a zúčastnilo se jí přibližně 150 hostů.

Boris Becker
Němec Boris Becker. Před dvěma roky dokonce strávil za finanční machinace osm měsíců ve vězení. Dnes je mu 57 let, ale sport a životní rány se na jeho těle dost podepsaly…
Lilian de Carvalho a Boris Becker (Berlín, 19. února 2023)
Boris Becker s těhotnou manželkou Lilian de Carvalho (září 2025)
33 fotografií

Pár od sebe dělí 22 let. Becker ale v minulosti zdůrazňoval, že ho na Lilian nezaujala pouze její krása, ale také její osobnost a vzájemné porozumění. Právě její podpora pro něj podle jeho vlastních slov znamenala hodně i během složitého období, kdy řešil finanční problémy a následně si odpykával trest ve Velké Británii.

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