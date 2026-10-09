Becker na sociálních sítích zveřejnil několik fotografií ze sicilského pobytu. Na některých je s manželkou Lilian na lodi nebo u moře, na dalších si rodina užívá společné chvíle na pláži. Nechybí ani snímky z tenisového kurtu. „Tenis, sicilské slunce a vzácný čas s rodinou,“ napsal Becker k fotografiím.
|
Boris Becker má páté dítě. Narodilo se den před jeho 58. narozeninami
Dovolená pro něj přitom není jen odpočinkem. V luxusním resortu Verdura na Sicílii vedl tenisovou masterclass, během níž hostům předával zkušenosti ze své dlouhé profesionální kariéry. Podobné sportovní akce resort pořádá v rámci programu, do něhož se zapojují bývalé tenisové hvězdy.
Na Sicílii je s Beckerem také jeho nejmladší dcera Zoë Vittoria, která se narodila v listopadu 2025. U jejích fotek si dal Becker záležet, aby vybral takové, na kterých jí nebude vidět do obličeje.
Zoë je Beckerovým pátým potomkem. Z předchozích vztahů má syny Noaha (32) a Eliase (27), dceru Annu (26) a syna Amadea (16).
Becker a Lilian de Carvalho Monteiro se poznali v roce 2018 prostřednictvím společných přátel ve Frankfurtu. O rok později se dali dohromady a v září 2024 se vzali v italském Portofinu. Jejich svatba trvala tři dny a zúčastnilo se jí přibližně 150 hostů.
Pár od sebe dělí 22 let. Becker ale v minulosti zdůrazňoval, že ho na Lilian nezaujala pouze její krása, ale také její osobnost a vzájemné porozumění. Právě její podpora pro něj podle jeho vlastních slov znamenala hodně i během složitého období, kdy řešil finanční problémy a následně si odpykával trest ve Velké Británii.