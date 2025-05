Bořku, prý letos v Divadle Broadway chystáte premiéru a jde o divadelní verzi slavné pohádky. Můžete prozradit víc?

Ano, je to tak. Jedná se o divadelní podobu pohádky Lotrando a Zubejda. V Divadle Broadway ji režíruje Jirka Strach, který ve filmu mladého Lotranda tak skvěle hrál. Mě obsadil do role loupežníka Vincka. To je ten, co ho představoval Jiří Lábus. Jirka je nesmírně laskavý režisér, obsazení je výborné, Čtvrtníček, Krbová, Žilková, Matonoha, Komínek, plno báječných herců. Pro zmíněné divadlo je to trochu úkrok stranou od klasického muzikálového repertoáru, ale jsem si jistý, že to bude divácky úspěšné představení.

Oba dva měli období zásadních kázeňských přestupků. Posadil jsem si je na sedačku, promlouval k nim a viděl jsem jim na očích, že je jim to úplně buřt. Příslovečný hrách na stěnu.