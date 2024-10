Jsem stárnoucí muž. Žiju život, kterým jsem kdysi pohrdal, říká Bořek Slezáček

Ve světě showbyznysu jste se objevil před spoustou let jako moderátor, zpěvák, playboy, vymetač večírků. Jak na tu dobu vzpomínáte?

Upřímně, nedělám rozhovory každý den, takže si poměrně dobře pamatuju, co jsme ve kterém řešili. Nutno podotknout, že valná většina rozhovorů z posledních pár let začíná vždycky takhle. Chápu to, jen nevím, co říct, aby to nebylo pořád to samé dokola. Přestěhoval jsem se tehdy do Prahy, bylo mi zhruba třicet a v šoubyznysu už jsem byl jako muzikant už zhruba deset let. Byl jsem strašné jelito a myslel jsem si, že na mě každý čeká.

Mluvíme o konci 90. let a začátku nultých. Co všechno se od té doby změnilo?

Asi všechno. Tehdy jsem opravdu hodně kalil, hrál v kapele, vůbec neřešil, co bude. Dnes jsem stárnoucí muž, mám rodinu, kariéru, všechny ty zodpovědnosti, majetek. Všechno, čím jsem dříve pohrdal a co jsem si myslel, že mě nikdy nepotká. A vidíte, dnes jsem občan, poplatník, opora systému. Mám ale samozřejmě pořád plány, touhy, sny a snažím se je plnit a přeji si, aby na mne za to byly mé děti a má žena pyšní. Všechno je jinak. To je vývoj. Před třiceti lety jsem byl larva.

Nejen k této době se vracíte ve svém novém podcastu nazvaném Med a peří. Jak vás napadlo něco takového udělat? A jak si vedete?

Napadlo to Davida Shorfa, kouče a párového terapeuta. Jsme velcí kamarádi už od puberty. Je pravda, že jsme se poslední léta trochu ztratili jeden druhému z dohledu, ale to nic nemění na tom, že asi nenajdete moc lidí, kteří by k sobě měli tak blízko jako my dva. Nesoupeříme spolu. Dejv přišel s tím, že bychom mohli zkusit dělat podcast. Tak jsme ho dělat začali. Se vším všudy.

Jaké byly úplné začátky natáčení?

Začátky byly dost zmatečné, ale za tři měsíce existence jsme se dostali mezi pět procent nejposlouchanějších českých podcastů. To nás moc potěšilo. A jak říkáte, že se v našem podcastu vracíme do minulosti, to bych asi nesouhlasil. Nedali jsme si žádná omezení volby témat, ale snažíme se o veskrze současná společenská a kulturní témata. Jistě, občas použijeme nějaký příměr k minulosti, ale nijak se v ní nebabráme. Vlastně nás spíše zajímá, co bude, než co bylo, a tomu se věnujeme. Med a peří prostě.

Aktuálně je v kinech film Výjimečný stav, kde jste ztvárnil šéfa zpravodajů v Českém rozhlase, který se z terénu uklidil na teplé místečko do kanceláře. Proč myslíte, že jste tuto roli dostal právě vy?

Důvody mého obsazení si mohu domýšlet, ale obsazování herců je poměrně složitý proces. Je to věc režiséra, castingové ředitelky, producenta, paní, co hlídá, aby měli herci dost sledujících na sociálních sítích a vždycky do toho mluví i další lidi. V principu si ale zrovna režisér Honza Hřebejk nakonec většinou vymůže svoje. Takže mi asi věřil. A myslím, že se mnou pracuje rád. To je tedy vzájemné, musím říct.

Nelákalo vás někdy pracovat v Českém rozhlase? Na jiných stanicích jste vysílal...

Mě láká vyzkoušet cokoliv. Obávám se ale, že pro ctihodnou instituci, jakou Český rozhlas je, jsem příliš pankáč. Doneslo se mi už asi dvakrát, že když při úvahách o moderátorech padlo moje jméno, vždycky se někdo začal dusit rohlíkem. Nedivím se.

A ano, vysílal jsem nějaký čas ve dvou komerčních stanicích, ale to jsou úplně jiné instituce, jiná pravidla hry. Nedá se to srovnávat. Normální komerční rádio má v průměru tak pět zaměstnanců, když nepočítám moderátory – a to možná i nadsazuju. Když přijdete do Českého rozhlasu, jenom dole na vrátnici je dvakrát tolik lidí. Je to úplně jiný svět. Svět sám pro sebe. A je to tak asi správně. Ale nemám tu ambici se tím zabývat. Třeba moje kamarádka, herečka Jitka Asterová tam vysílá a je tam moc šťastná. A někteří moji kolegové z Činoherního klubu taky.

Na natáčení zmíněného filmu Výjimečný stav jste se potkal například s Ondřejem Vetchým, Tatianou Dykovou, režíroval vás Jan Hřebejk. Jak jste se cítil v takové společnosti?

Vezmu to od konce. S Honzou jsem už dělal dost věcí a vždycky jsem byl nadšený. Z jeho kreativity, přehledu, humoru. On je přesně typ člověka, který mi konvenuje. S Tatianou jsem se znal z dřívějška. Kdysi, to je už spoustu let, jsem ji někde potkal. Seznámila nás Tereza Pergnerová. Já Tatianě pochválil film Indiánské léto a ona mi dala hrozný utěrák. A kupodivu si to pamatovala. Zasmáli jsme se tomu při natáčení pořadu Tvoje tvář má známý hlas, kde jsme spolu dělali jedno hudební číslo. Já ji moc obdivuju. Kdybych si nechtěl znepřátelit všechny ostatní herečky, řekl bych, že Tatiana je naprosto jiný level než kdokoliv jiný v její generaci. No, tak už jsem to řekl, že… Ale můžu já za to, že zlatá medaile je vždycky jen jedna?

A Ondřej Vetchý?

S ním jsem dělal poprvé. Měl jsem ale dříve v Činoheráku stůl v šatně hned vedle něj. Měl na něm bordel a sparťanskou vlajku. Bordel jsem nechal být a do té vlajky jsem se vysmrkal. Jedině Baník. Byla radost ho sledovat při práci. Já jsem navíc jeho fanda už dlouho, třeba Okresní přebor je jeho mistrovské dílo. S tou vlajkou jsem si dělal srandu, Ondro, neboj. Ale Gondík si s ní pravidelně čistí boty. Několikrát jsem ho u toho viděl. A Fridrich taky.

Bořek Slezáček, Michaela Badinková, Tatiana Dyková jako skupina Alcazar a píseň Crying at the Discoteque v pořadu Tvoje tvář má známý hlas

Ač jde ve filmu o komplikované téma dezinformací, přece jen je to čirá komedie. Je vám tento žánr blízký? Zasmáli jste se na place?

Ten žánr je mi samozřejmě blízký. Vyrostl jsem na něm, na všech těch starých italských a francouzských komediích sedmdesátých a osmdesátých let. A tohle je, myslím, taková Honzova poklona těmhle filmům. Na place se s Honzou směji vždycky. On má navíc obrovský přehled o mnoha věcech, světovou kinematografii nevyjímaje. Včetně těch zmíněných komedií. Je schopen z hlavy vyjmenovat nejen režiséra a herecké obsazení, ale i kameramany a jména jejich manželek. Je to chodící filmová encyklopedie.

Objevil jste se i v několika seriálech, který vám nejvíc přirostl k srdci? Který byl pro vás nejzajímavější?

To je těžká otázka. Točím v Česku a v Německu a každý projekt je jiný. Nejvíc vám k srdci přirostou ty, které točíte nejdéle, nebo ty, kde potkáte nejzajímavější lidi. Nejdéle jsem točil německý historický seriál Hagen, předloni a loni, skoro rok. Potkal jsem tam spoustu velmi zajímavých herců i lidí jiných profesí. Mělo to mezinárodní obsazení a dost velkorysý rozpočet. Na takovou práci nezapomenete. Ale třeba seriály Devadesátky, Táta v nesnázích, letošní Pád domu Kollerů, to byly moc fajn zkušenosti.

Diář vám plní ale hlavně divadlo. Kde vás mohou diváci potkat?

Teď asi nejvíc v Divadle Broadway, v podstatě ve všem, co ta scéna uvádí. A taky v Divadle Kalich v Biografu láska. Snažil jsem se to trochu omezit, například jsem skončil se zájezdy, protože nejsem vůbec doma. Kluci rostou a já si vyčítám, že dávám přednost práci.

Z představení Narozeniny

Nejnovějším vaším počinem je divadelní představení, které vzniklo na základě vašeho scénáře a obsadil jste se i do hlavní role, o co jde?

Hra se jmenuje Narozeniny. Je to komedie, taková hořká, satirická, místy je to vlastně spíše drama. A od října ji uvádí Divadlo Mír v Ostravě, z čehož mám nesmírnou radost. Jinak, do hlavní role jsem se neobsadil, takovou moc scénárista nemá. Do té mne obsadili režisér a producent. I když, je fakt, že jsem si tu roli tak trochu pro sebe psal. Je to takový morous, arogant, sice vtipný, ale nesnesitelný pro své okolí. A to je v zásadě výčet i mých vlastností. Až na to, že nejsem vtipný.

Proč právě Mír? A jak jste vybírali z mírového, kdo bude ve hře hrát?

Příběh se odehrává v Beskydech a všechny postavy jsou vlastně Ostraváci. Nebo téměř všechny, až na jednu výjimku. Takže mi dávalo smysl uvést hru v Ostravě a Divadlo Mír mi svým dosavadním repertoárem přišlo jako místo, kde by to mohlo fungovat. Není to sice asi úplně tak třeskutá komedie, jako jiné tamější kusy, ale myslím, že to není na škodu. Spíše naopak. Celý ten barák, to, co tam Albert Čuba a spol dokázali vybudovat, to je neuvěřitelné. Klobouk dolů. Jsem rád, že nám s Honzou dali šanci zinscenovat tu věc u nich.

Opět režie Jan Hřebejk... Když můžete srovnávat: jaký je režisér filmový versus divadelní?

S Honzou jsme na tom projektu dělali společně hned od začátku. Jak už jsem zmínil, točil jsem s ním už více věcí. Myslím, že tři nebo čtyři seriály a jeden celovečerní film. Ale na divadle spolu děláme poprvé. Honza má obecně specifický styl práce a mně nepřijde, že by to u divadla bylo jiné. Možná lidem, kteří s ním netočili, to přijde neortodoxní. Je třeba schopen poškrtat tři strany textu a na místě vymyslet jiný. A má schopnost vidět věci v jakémsi uceleném tvaru a k tomu má neuvěřitelný smysl pro detail v kontextu celého díla. Myslím, že se lépe cítí na filmovém place, ale vím, že divadlo miluje.

Představení Narozeniny bylo okamžitě vyprodáno. Čím si vysvětlujete, že všechno v Míru tak letí? Z Ostravy se stalo město kultury?

Ostrava byla vždycky město kultury, zejména pak divadla. Už na střední škole jsme měli všichni předplatné a u Bezručů jsme viděli snad všechno. Vždyť i ten slavný Činoherák v Praze by bez lidí, co přišli z Ostravy, možná ani nevznikl. Nebo vznikl, ale vypadal by úplně jinak. Divadlo Mír je generačně takový úspěch, takový fenomén, že nám to všem úplně dojde až za několik let. Ten přesah, ten tah na branku, ty talenty. To je fakt něco. A trefili se do vkusu, do toho, co tady nebylo. Lidi to prostě ocenili a chodí. To je úžasné a já jim to moc přeju.

Kromě kamery a divadelních prken jste se uvedl taky jako autor knih. Co máte za sebou, a hlavně před sebou v této oblasti?

To je značně nadsazené, ale děkuji. Vydal jsem zatím jen jednu knihu, předloni. Jmenuje se Kéž bys tu byla. Je to sbírka povídek. Každý z těch příběhů v knize je jiný. Použil jsem různé způsoby vyprávění, různé délky, míchal jsem skutečné postavy a situace s naprostými fabulacemi. Moc mě to bavilo. Doufám, že čtenáře taky. Nejhorší na vydání knihy je spolupráce s vydavatelstvím. Takže s dalším titulem moc nespěchám.

Nosím v hlavě příběh a tlačí se ven, ale není moc čas. Mezitím jsem napsal nějaké scénáře, jednu divadelní hru, jeden muzikál, který snad zrealizujeme v Divadle Broadway, dá-li bůh. Rozepsal jsem scénář k televiznímu seriálu, ale potřeboval bych mít víc času. Když ho je málo, sednete k počítači a než si přečtete, co jste napsali posledně, je ten čas, který jste na psaní měli, pryč. Do toho za mnou pořád doma někdo chodí a většinou chce peníze. A ruší mě. Ale vážně, psaní mě strašně baví a dokážu si představit, že časem se k němu přesunu úplně.

Máte dva syny, chtěl byste, aby šli ve vašich šlépějích, nebo jim plánujete jinou budoucnost?

Kluky k radosti mé ženy vychovávám ultraliberálně. Oni si vyberou, kudy půjdou. Umělecké sklony projevuje spíše mladší Andy. Má nesporný výtvarný talent. Ale většinu svého času věnuje fotbalu a Xboxu. Kolja začal chodit na střední. Je to umělecká škola, ale on studuje produkci. Oba jsou, myslím, dost silné osobnosti na to, aby si prosadili svou, pokud se zorientují a vyberou si, kudy povede jejich cesta. Já jsem to u sebe nevěděl do čtyřiceti a z toho plynuly všechny moje karamboly. Jsem zvědavý, co si vyberou, a kdy. Budu se snažit jim v tom pomáhat.

Bořek Slezáček a Jan Hřebejk na čtené zkoušce představení Narozeniny

Vaše žena Žaneta je produkční. Jak zvládá tři chlapy – z toho dva v pubertě?

Žanetka se před pár měsíci rozhodla změnit poměrně razantně svůj život. Podala výpověď v divadle a začala se věnovat realitám. Chtěla být víc pánem svého času a já jí naprosto rozumím. Je to perfekcionistka a ničí ji, když nestihne všechno, co si naplánuje a co si myslí, že by stihnout měla. Má pocit, že když nestihne byť jedinou položku, tak selhává. A my jí to samozřejmě vůbec neulehčujeme. Já jsem pořád v práci a kluci umí fantasticky udělat bordel a jít od toho, jako všichni chlapi.

Ženy mají život mnohem těžší než muži, všechna ta neplacená práce, kterou nikdo neocení, kterou společnost považuje za samozřejmost. To je hrůza. Takže k vaší otázce, Žanetka se snaží nás zvládat a jde jí to. Na její úkor. Vím to a oceňuji to. Nebo se o to aspoň snažím.

Co vám na vaší ženě imponuje a co vadí – a obecně, jaké vlastnosti nemáte u žen rád, čím vás naopak odradí?

Jak kdy. Na Žanetě oceňuji v podstatě všechno. Pak ale jsou momenty, kdy bych ji byl schopen zavraždit. V tom ale se neliším od ní. Zatímco já bych ji ale vraždil nejvýše tak jednou za měsíc, ona mne asi v podstatě denně. A nedivím se jí. Žanet má sadu fantastických vlastností. Je extrémně pracovitá a schopná, je nefalšovaně laskavá a chápající a do toho má smysl pro humor. Bohužel s výjimkou toho mého. Někdy. Všechny mé skromné úspěchy jsou vlastně ze sta procent její. Bez ní bych se dnes povaloval ve škarpě před nádražním bufetem.

Obecně u žen oceňuji smysl pro humor a schopnost nebrat se vážně. Opačný stav je velmi nesexy. Tedy pro mne. Oceňuji vzdělání, ale zároveň chápu, že není dostupné každému stejně. Takže úhelný kámen pro mne je ten humor. Jak jsem ale říkal, ženy to mají na světě mnohem těžší. Pohlaví je do jisté míry biologická danost, ale v mnohem větší míře sociální konstrukt, očekávání okolí. Společnost v naší civilizaci na ženy nakladla vlastně všechny povinnosti a žádný obdiv. Myslím, že obdivovat hezký zadek prostě nestačí.

Vaše životní cesta je poměrně klikatá, jaký bude život Bořka Slezáčka za dalších deset let? Troufnete si odhadnout?

To já nevím. Sice mám nějaké představy a touhy, a dokonce i skromné plány, ale vím, že plán je seznam věcí, které se většinou nestanou. Snažím se držet kormidlo pevně, ale vím, že s námi život vždycky dokáže pořádně zacloumat. Jedna věc je, kde bych být chtěl a druhá, kde skutečně budu. A pokud se ty věci budou aspoň podobat, nebo tam cesta zjevně aspoň povede, tak to budu považovat za úspěch.

Nejvíce ze všeho se ale vidím za deset let se Žanetkou na terase našeho bytu ve Veroně. Ona přináší sklenice s vínem, je nahá a já právě dopisuji svůj sedmý román chvíli poté, co mi volali z Prahy, že náš podcast Med a peří už podesáté vyhrál titul podcast roku. A jsem taky nahý.