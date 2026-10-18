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Hvězda Harryho Pottera čeká druhé dítě. Novinku oznámila intimním momentem
„Seznamte se s naším synem Asterem Sky Wrightem Lococem, který se narodil doma 28. září,“ napsala Bonnie a vysvětlila, že byl „pojmenován po květině ve tvaru hvězdy.“.
Doma ho přivítal tříletý bratr Elio Ocean. „Naši malou hvězdu zahrnuje láskou jeho starší bratr Elio. Děkuji vesmíru za mé milované kluky,“ napsala herečka.
Mezi prvními gratulanty byla její herecká kolegyně Evanna Lynchová, která si ve filmové sérii o Harrym Potterovi zahrála Lenku Láskorádovou.
Oba syny má Wrightová s manželem, americkým podnikatelem Andrewem Lococem, kterého označila v jednom ze svých příspěvků za !toho nejněžnějšího a nejvíc milujícího tatínka.“
Po úspěchu ve filmové sérii o Harrym Potterovi se Wrigthová věnovala režii a environmentálnímu aktivismu. Naposledy se v roce 2022 objevila ve speciálu Harry Potter 20 let filmové magie: Návrat do Bradavic, kde se znovu setkala se svými bývalými kolegy.