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Hvězda Harryho Pottera Wrightová má druhé dítě. Syna pojmenovala po květině

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  8:00
Těhotná Bonnie Wrightová s manželem.

Těhotná Bonnie Wrightová s manželem. | foto: Profimedia.cz

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Bonnie Wrightová ve filmu Harry Potter a Tajemná komnata (2002)
16 fotografií
Britská herečka Bonnie Wrightová (35), známá především jako Ginny Weasleyová z filmové série o Harrym Potterovi, se pochlubila šťastnou novinou na sociální síti. Druhého syna porodila před třemi týdny, nyní ho ukázala světu. Pojmenovala ho po květině astře a zatímco první syn má ve jménu oceán, druhý má nebe.

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„Seznamte se s naším synem Asterem Sky Wrightem Lococem, který se narodil doma 28. září,“ napsala Bonnie a vysvětlila, že byl „pojmenován po květině ve tvaru hvězdy.“.

Doma ho přivítal tříletý bratr Elio Ocean. „Naši malou hvězdu zahrnuje láskou jeho starší bratr Elio. Děkuji vesmíru za mé milované kluky,“ napsala herečka.

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Say hello to our son Aster Sky Wright Lococo born at home on the 28th September named after the star shaped flower. Our little star has been showered in love by his big brother Elio. Thank you universe for my loving bundle of boys! And thank you @umamother @meaghan_snider_ for guiding us through the birth portal

17. října 2026 v 16:13, příspěvek archivován: 17. října 2026 v 22:47
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Mezi prvními gratulanty byla její herecká kolegyně Evanna Lynchová, která si ve filmové sérii o Harrym Potterovi zahrála Lenku Láskorádovou.

Oba syny má Wrightová s manželem, americkým podnikatelem Andrewem Lococem, kterého označila v jednom ze svých příspěvků za !toho nejněžnějšího a nejvíc milujícího tatínka.“

Po úspěchu ve filmové sérii o Harrym Potterovi se Wrigthová věnovala režii a environmentálnímu aktivismu. Naposledy se v roce 2022 objevila ve speciálu Harry Potter 20 let filmové magie: Návrat do Bradavic, kde se znovu setkala se svými bývalými kolegy.

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