Hvězda Harryho Pottera čeká druhé dítě. Novinku oznámila intimním momentem

Autor:
  10:20
Britská herečka Bonnie Wrightová (35), známá především jako Ginny Weasleyová z filmové série o Harrym Potterovi, oznámila radostnou novinku. Čeká druhé dítě. Fanouškům to prozradila prostřednictvím sociálních sítí.
Bonnie Wrightová (2016)

foto: Instagram / Bonnie Wright

Těhotná Bonnie Wrightová s manželem.
24 fotografií

Herečka na Instagramu sdílela fotografie dvouletého syna Elia, kterého má s manželem, americkým podnikatelem Andrewem Lococem. Syn jí dává pusu na rostoucí těhotenské bříško. „Dvě děti na mém klíně. Naše druhé malé pozemšťátko se k nám připojí letos na podzim!!“ napsala k příspěvku.

thisisbwright

Two babies on my lap our second little earthling joining us this autumn!!

5. dubna 2026 v 13:23, příspěvek archivován: 13. dubna 2026 v 8:18
oblíbit odpovědět uložit

Nastávající maminka na snímcích působí šťastně a uvolněně, jak si podle komentářů ostatně všimli i její sledující, kteří ji zaplavili gratulacemi. „Gratuluji, Bonnie!!“ napsala k příspěvku například její herecká kolegyně Evanna Lynchová, která si ve filmové sérii o Harrym Potterovi zahrála Lenku Láskorádovou.

Bonnie Wrightová první dítě přivítala na svět s manželem Andrew Lococem v roce 2023. Tehdy oznámila narození syna slovy: „Pozdravte Elia Oceana Wrighta Lococa, který se narodil doma v úterý 19. září. Všichni jsme zdraví a šťastní. Andrew a já jsme do našeho sluníčka tak zamilovaní!“ Zároveň otevřeně popsala i samotný porod: „Porod je ten nejdivočejší zážitek!“

Těhotná Bonnie Wrightová s manželem.

Herečka tehdy nešetřila vděčností vůči svému okolí, zejména porodnímu týmu a manželovi. „Na závěr děkuji Andrewovi, který mi byl během porodu oporou… Elio má toho nejněžnějšího a nejvíc milujícího tatínka,“ napsala.

Wrightová se po úspěchu ve filmové sérii o Harrym Potterovi věnuje nejen herectví, ale také režii a environmentálnímu aktivismu. Naposledy se v roce 2022 objevila ve speciálu Harry Potter 20 let filmové magie: Návrat do Bradavic, kde se znovu setkala se svými bývalými kolegy.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

13. dubna 2026  10:32

Hvězda Harryho Pottera čeká druhé dítě. Novinku oznámila intimním momentem

Bonnie Wrightová (2016)

Britská herečka Bonnie Wrightová (35), známá především jako Ginny Weasleyová z filmové série o Harrym Potterovi, oznámila radostnou novinku. Čeká druhé dítě. Fanouškům to prozradila prostřednictvím...

13. dubna 2026  10:20

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNIK - KONSTRUKTÉR (42-55.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 42 000 - 55 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.