Hvězda Harryho Pottera čeká druhé dítě. Novinku oznámila intimním momentem

Herečka na Instagramu sdílela fotografie dvouletého syna Elia, kterého má s manželem, americkým podnikatelem Andrewem Lococem. Syn jí dává pusu na rostoucí těhotenské bříško. „Dvě děti na mém klíně. Naše druhé malé pozemšťátko se k nám připojí letos na podzim!!“ napsala k příspěvku.
Nastávající maminka na snímcích působí šťastně a uvolněně, jak si podle komentářů ostatně všimli i její sledující, kteří ji zaplavili gratulacemi. „Gratuluji, Bonnie!!“ napsala k příspěvku například její herecká kolegyně Evanna Lynchová, která si ve filmové sérii o Harrym Potterovi zahrála Lenku Láskorádovou.
Bonnie Wrightová první dítě přivítala na svět s manželem Andrew Lococem v roce 2023. Tehdy oznámila narození syna slovy: „Pozdravte Elia Oceana Wrighta Lococa, který se narodil doma v úterý 19. září. Všichni jsme zdraví a šťastní. Andrew a já jsme do našeho sluníčka tak zamilovaní!“ Zároveň otevřeně popsala i samotný porod: „Porod je ten nejdivočejší zážitek!“
Herečka tehdy nešetřila vděčností vůči svému okolí, zejména porodnímu týmu a manželovi. „Na závěr děkuji Andrewovi, který mi byl během porodu oporou… Elio má toho nejněžnějšího a nejvíc milujícího tatínka,“ napsala.
Wrightová se po úspěchu ve filmové sérii o Harrym Potterovi věnuje nejen herectví, ale také režii a environmentálnímu aktivismu. Naposledy se v roce 2022 objevila ve speciálu Harry Potter 20 let filmové magie: Návrat do Bradavic, kde se znovu setkala se svými bývalými kolegy.