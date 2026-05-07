Život hudební legendy v ohrožení. Bonnie Tyler je po vážné operaci v umělém spánku

Autor:
  20:26
Velšská zpěvačka s charakteristickým chraplákem Bonnie Tyler je v umělém spánku. Legenda osmdesátkové hudby koncem dubna skončila v nemocnici v portugalském Faru s perforací střeva. Po urgentní operaci se její stav zhoršil. Bonnie Tyler v Portugalsku našla svůj druhý domov a v zemi vlastní několik nemovitostí.
Bonnie Tyler na festivalu Benátská! s Impulsem 2018

Bonnie Tyler na festivalu Benátská! s Impulsem 2018 | foto: Jan Pešek, MF DNES

Sedmdesátičtyřletou hvězdu pop rocku sanitka převezla do nemocnice v jihoportugalském Faru 30. dubna. „S velkou lítostí oznamujeme, že Bonnie byla přijata do nemocnice v portugalském Faru kvůli urgentní operaci střev. Zákrok byl úspěšný a nyní se zpěvačka zotavuje,“ uvedl ve středu mluvčí Bonnie Tyler.

Po urgentní operaci protrženého střeva se její stav ve čtvrtek náhle zhoršil, informoval web Daily Mail. Podle informací portugalského deníku Correio da Manha je zpěvačka na jednotce intenzivní péče v umělém spánku napojená na plicní ventilátor.

Bonnie Tyler zažívala vrchol popularity v 80. letech s hity Total Eclipse of the Heart, Faster Than the Speed of Night nebo Holding Out For a Hero. Dodnes zůstává jedinou velšskou umělkyní, která se dostala na první místo britské hitparády singlů.

„Se zpěvem jsem začala v sedmnácti a nikdy jsem si nemyslela, že se mu budu věnovat i ve stáří. Trochu jsme zpomalila, ale do důchodu nikdy neodejdu,“ uvedla Tyler pro Daily Mail. Zpěvačka měla začít své evropské turné 22. května na Maltě a 6. června má naplánovaný koncert v Zámeckém vinařství Třebívlice. Je skoro nepravděpodobné, že by i v případě rychlého zlepšení svého stavu tyto termíny nyní stihla.

Manželem Bonnie Tyler je bývalý olympijský judista a developer Robert Sullivan. Pár žije střídavě ve Walesu a Portugalsku. Jih Evropy si zpěvačka zamilovala v 70. letech během nahrávání alba. První nemovitost si v portugalském Algarve koupila v roce 1973. Spolu s manželem vlastní několik nemovitostí, které pronajímají.

Bonnie Tyler je po vážné operaci v umělém spánku

