Zprávu o narození dítěte potvrdil její mluvčí v neděli s tím, že se jí i dítěti „daří dobře“. Sama Billingerová zveřejnila na Instagramu černobílé video mapující její těhotenství i porod. Podle něj porodila ve stejné londýnské nemocnici jako Kate Middletonová.
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Falešné těhotenství střídá skutečné? Pornohvězda Bonnie Blue opět tvrdí, že čeká dítě
„Miluju to, že jsem matka, a vědomí toho, jaký život mohu svému dítěti zajistit, to dělá ještě kouzelnějším,“ řekla Bonnie Blue pro deník Metro.
Mnozí fanoušci pochybují i o jejím porodu a považují to za velice propracovaný způsob, jak vydělat další miliony.
Podle časopisu Us Weekly, který vyzpovídal její přátele, ale skutečně Bonnie Blue porodila dítě, po kterém toužila. V minulosti se totiž svěřila s tím, že měla s problém s plodností.
„S mým bývalým partnerem jsme se roky snažili o dítě, bylo to opravdu velmi těžké a nakonec jsem musela podstoupit umělé oplodnění. Ráda bych tedy mohla říct, že bych mohla otěhotnět, ale nejsem v situaci, kdy bych mohla otěhotnět přirozenou cestou,“ přiznala pornohvězda.
Identitu otce dítěte stále tají, ale jinak o mateřství chce sdílet vše. Dokonce dává rady nastávajícím matkám. „Nedoporučuji kojit,“ uvedla v jednom z videí s tím, že ona rozhodně bude krmit dítě umělým mlékem.
Ve svých příspěvcích se ani během těhotenství a po porodu nebrání ničemu, jediná hranice je pro ni bezpečnost jejího dítěte. Jeho identitu nehodlá na sociálních sítích nikdy zveřejňovat.
„I když bych si přála, aby se lidé vzrušovali jen nad osobami staršími 18 let, nemůžu ovlivnit, koho si lidé sexualizují, ale můžu ovlivnit to, co sama zveřejňuji na internetu. Už jsem se poradila s právníky o tom, co mohu udělat, abych zajistila, že tisk ani veřejnost nebudou natáčet a nahrávat videa s dítětem na internet, ale je to těžké,“ vysvětlila.