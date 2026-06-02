„Těhotenství je náročné, ale jinak se mám dobře. Hodně zvracím – ale jinak než obvykle. To je frustrující,“ potvrdila deníku Daily Star těhotenství Bonnie Blue. Identitu otce zatajila, ale už má jasno v tom, co bude po porodu a jaký obsah bude sdílet s fanoušky, aby měla co největší sledovanost a je jasné, že se neštítí vůbec ničeho.
Místo oslavy miminka zvanou „baby shower“ plánuje „golden shower“ (zlatá sprcha).
„Je to přesně to, co si myslíte. Pozvu veřejnost, aby přišla, pomočila mě a měla se mnou sex,“ prohlásila pornohvězda, která se proslavila sexem s tisícovkou mužů za jeden den.
Předstírané těhotenství mi vydělalo miliony, říká pornohvězda z Only Fans Bonnie Blue
Pohlaví dítěte už prý zná, ale nechce ho prozradit. „Je zdravé a všechno je v pořádku,“ řekla nastávající matka.
Rozhořčení veřejnosti nad tím, že nemorální člověk jako ona bude vychovávat dítě, využívá k vysokým výdělkům. Těhotenství již předstírala s umělým břichem, které pak veřejně odhodila a uvedla, jak díky tomu získala ohromné množství peněz.
„Oznámila jsem, že jsem otěhotněla po náhodném sexu se čtyřmi stovkami mužů. Byla to čistě jen provokace. Mým cílem bylo vyvolat reakce a pobouření u hloupých rodičů středního věku, na které svým obsahem dlouhodobě cílím,“ uvedla Bonnie Blue.
„Zaplatilo mi to nejen tuhle vilu a dovolenou, ale díky více než 100 milionům zhlédnutí jsem si přišla na další milion liber (v přepočtu 28,3 milionu korun),“ popsala pornoherečka.
14. ledna 2025