Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Falešné těhotenství střídá skutečné? Pornohvězda Bonnie Blue opět tvrdí, že čeká dítě

Autor:
  11:30
Jsem těhotná, nejsem těhotná, jsem těhotná. Pornohvězda Tia Billingerová alias Bonnie Blue (27) si vodí své fanoušky, aby vydělala co nejvíc peněz řadou šokujících oznámení. Poté, co odhalila, že nosila falešné těhotenské břicho, aby nachytala „hloupé rodiče středního věku“ a vydělala tím miliony, uvedla pro Daily Star, že nyní skutečně čeká dítě.
Bonnie Blue

Bonnie Blue | foto: Instagram / Bonnie Blue

Bonnie Blue na Instagramu přiznala, že své těhotenství si jen vymyslela a...
Bonnie Blue si své těhotenství vymyslela. (31. března 2026).
Bonnie Blue se živí zveřejňováním videí na OnlyFans, na kterých spí s náhodnými...
Bonnie Blue ukázala falešné těhotenské břicho. (31. března 2026).
18 fotografií

„Těhotenství je náročné, ale jinak se mám dobře. Hodně zvracím – ale jinak než obvykle. To je frustrující,“ potvrdila deníku Daily Star těhotenství Bonnie Blue. Identitu otce zatajila, ale už má jasno v tom, co bude po porodu a jaký obsah bude sdílet s fanoušky, aby měla co největší sledovanost a je jasné, že se neštítí vůbec ničeho.

Místo oslavy miminka zvanou „baby shower“ plánuje „golden shower“ (zlatá sprcha).

„Je to přesně to, co si myslíte. Pozvu veřejnost, aby přišla, pomočila mě a měla se mnou sex,“ prohlásila pornohvězda, která se proslavila sexem s tisícovkou mužů za jeden den.

Předstírané těhotenství mi vydělalo miliony, říká pornohvězda z Only Fans Bonnie Blue

Pohlaví dítěte už prý zná, ale nechce ho prozradit. „Je zdravé a všechno je v pořádku,“ řekla nastávající matka.

Rozhořčení veřejnosti nad tím, že nemorální člověk jako ona bude vychovávat dítě, využívá k vysokým výdělkům. Těhotenství již předstírala s umělým břichem, které pak veřejně odhodila a uvedla, jak díky tomu získala ohromné množství peněz.

„Oznámila jsem, že jsem otěhotněla po náhodném sexu se čtyřmi stovkami mužů. Byla to čistě jen provokace. Mým cílem bylo vyvolat reakce a pobouření u hloupých rodičů středního věku, na které svým obsahem dlouhodobě cílím,“ uvedla Bonnie Blue.

„Zaplatilo mi to nejen tuhle vilu a dovolenou, ale díky více než 100 milionům zhlédnutí jsem si přišla na další milion liber (v přepočtu 28,3 milionu korun),“ popsala pornoherečka.

14. ledna 2025
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Opět se svlékla pro Playboy. Hrušínského dcera je hvězdou výročního čísla

Kristýna Hrušínská na obálce magazínu Playboy (červen 2026)

Poprvé pro Playboy fotila před čtyřmi lety, nyní se do magazínu vrací jako hlavní tvář výročního vydání. Herečka Kristýna Hrušínská (41) zapózovala pro číslo připomínající 35 let českého Playboye.

Ty plavky jsou malé! Eva Decastelo ukázala tělo u bazénu, Slezáček pobavil reakcí

Eva Decastelo pozdravila sledující na Instagramu videem od bazénu. (květen 2026)

Eva Decastelo (47) zveřejnila video od bazénu, ve kterém se předvedla v černých odvážných bikinách. Fanoušci si okamžitě všimli hlavně vrchního dílu, který byl podle mnohých až příliš malý. Z plavek...

Babičce řeknu, že jsem Playmate, chlubí se vítězka titulu pánského magazínu

Kristýna Anna Škodová v zákulisí focení pro Playboy

Novou Playmate se stala osmnáctiletá Kristýna Anna z České Třebové. Studentka, která miluje sport, především fitness a běh, ale věnuje se i snowboardu a lyžování, se na povinnosti spojené se ziskem...

Jennifer Lopezová předvedla dokonalé křivky v bikinách na zahradě své nové vily

Jennifer Lopezová oslavila americký státní svátek Memorial Day s rodinou na...

Jennifer Lopezová znovu rozpálila internet. Ve svých 56 letech zapózovala zpěvačka a herečka v bílých bikinách u bazénu, ukázala nejen vyrýsované břicho, ale i luxusní zahradu a vzácné momenty s...

Nová Miss ukázala tvář bez make-upu. Ženy jí děkují za zvednuté sebevědomí

Miss Czech Republic 2026 Lucie Pisková sdílela na Instagramu video, kde...

Novou královnou krásy se stala dvaadvacetiletá Lucie Pisková. Vítězka Miss Czech Republic 2026 sdílela na Instagramu video „před a po“ profesionálním nalíčení rukou vizážistky. Mnozí muži byli...

Falešné těhotenství střídá skutečné? Pornohvězda Bonnie Blue opět tvrdí, že čeká dítě

Bonnie Blue

Jsem těhotná, nejsem těhotná, jsem těhotná. Pornohvězda Tia Billingerová alias Bonnie Blue (27) si vodí své fanoušky, aby vydělala co nejvíc peněz řadou šokujících oznámení. Poté, co odhalila, že...

2. června 2026  11:30

Rozvádím se. Co jsem zažil, bylo daleko za hranicí lásky, říká Daniel Krejčík

Daniel Krejčík a jeho přítel Jiří Vymětal (30. března 2025)

Herec Daniel Krejčík prozradil, že se po necelém roce rozvádí s učitelem Jiřím Vymětalem. Sledujícím na sítích přiznal, že po svatbě postupně zjistil, že jejich vztah není tím bezpečným místem, za...

2. června 2026  10:03

Narodila jsem se s dědičnou vadou, přiznala Emilia Clarke. Nechala si zmrazit vajíčka

Emilia Clarke (New York, 23. dubna 2019)

Britská herečka Emilia Clarke je zřejmě nejznámější pro svou roli Daenerys Targaryen v seriálu Hra o trůny. Už v dobách první série však musela čelit těžkým zdravotním potížím, které ovlivnily i její...

2. června 2026  9:34

Survivor Česko & Slovensko 2026: Kdo vypadl ze hry a kdy bude poslední díl

64. den soutěže přinesl změnu v pravidlech. Soutěžící se utkali o odměny a byli...

Boj o nejodolnějšího trosečníka směřuje do finále. To se odehraje poprvé naživo před diváky, konkrétně ve středu 10. června 2026. Na exotický ostrov v Karibiku se v únoru vydalo 24 soutěžících...

2. června 2026  8:52

Finále Survivora 2026 bude poprvé živě před publikem. Z Karibiku se veze truhla s hlasy

Nejdrsnější reality show vyvrcholí historicky prvním živým finále ve Foru...

Poprvé v historii vyvrcholí reality show Survivor Česko & Slovensko v přímém přenosu před zraky diváků. Finále se odehraje ve středu 10. června v pražském Foru Karlín, kde bude korunován vítěz....

2. června 2026  8:07

Josef Dvořák podruhé končí. Teď je to definitivní, říká jeho Jája

Jája Dvořáková a Josef Dvořák

Vždycky byl velký komikem na jevišti, ale i v soukromí umí pobavit, byť nechtěně. Josef Dvořák (84) se totiž nekamarádí s technikou. „Přicházejí další a další novinky a já je nestíhám. Přitom...

2. června 2026

Dcera Vašáryové a Lasici je v registrovaném partnerství. Partnera má v Austrálii

Hana Lasicová v Show Jana Krause (červen 2026)

Spisovatelka a scenáristka Hana Lasicová (45) prozradila v Show Jana Krause, jak funguje její vztah na dálku. Partner James Michael Foulston, s nímž uzavřela registrované partnerství, totiž žije v...

2. června 2026

Závodník Ralf Schumacher si vzal mladšího přítele. Popřála mu i exmanželka

Etienne Bousquet-Cassagne a Ralf Schumacher se vzali v Saint-Tropez 30. května...

Bývalý pilot Formule 1 Ralf Schumacher (50) se ve slunném letovisku Saint-Tropez na jihu Francie oženil se svým partnerem Etiennem Bousquet-Cassagnem (36). Pár stvrdil svůj vztah necelé dva roky...

1. června 2026  14:13

Do nové seznamky míří zpěvák Hložek i zdravotní sestra kdysi milující ženy

Soutěžící reality show Are You The One? Česko (2026)

V nové seznamce Are You The One? Česko bude deset nezadaných mužů a deset nezadaných žen hledat své partnery. Každému byl na základě odborné analýzy předem určen dokonalý protějšek. Jeho identita...

1. června 2026  12:32

Transgender dcera Elona Muska je hvězdou kampaně na prádlo od Rihanny

Vivian Jenna Wilsonová v reklamě na prádlo Savage X Fenty (2026)

Kromě toho, že si sama dělá reklamu na prádlo, nyní zpěvačka Rihanna ke kampani s názvem Pride přizvala i aktivisty a známé tváře. Jednou z nich je transgender dcera miliardáře Elona Muska Vivian...

1. června 2026  11:40

Nejlepší sex jsem měla s Kennedym, prozradila Madonna. Byla tenkrát zadaná

Zpěvačka Madonna

Madonna (67) v novém propagačním videu k albu Confessions II zavzpomínala na své bývalé partnery a prozradila, koho považuje za nejlepšího milence svého života. Zpěvačka však stanovila jednu podmínku...

1. června 2026  10:35

Dua Lipa se vdala. Jedna svatba jí nestačí, další veselku chystá v Itálii

Callum Turner a Dua Lipa v Los Angeles (15. března 2026)

Britsko-albánsko-kosovská zpěvačka Dua Lipa a herec Callum Turner jsou oficiálně manželé. Před velkou svatební oslavou v Itálii uzavřeli sňatek v Londýně na radnici Old Marylebone. Ano si řekli v...

1. června 2026  9:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.