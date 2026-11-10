Jaká je to byla úleva, když nikdo nevypadnul?
Natálie Otáhalová: To byl ten nejlepší dárek.
Tomas Sean Pšenička: To je největší, absolutně největší dárek. Nejlepší kolečko na závěr. Obvykle bývá konec večera smutný, protože se s někým v soutěži loučíme. Tentokrát to ale byla naprostá párty, pořádné pogo a Taylor Swift. Kdo by to řekl? Kdo by to čekal? Nikdo. Je to skvělé.
Natálie Otáhalová: Každé kolo je krásné, ale ta, ve kterých se nevypadává, jsou nejhezčí.
Tomas Sean Pšenička: Přesně tak, ta jsou o něco hezčí.
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Když do sebe každý večer napumpujete tolik adrenalinu, kdy vám mozek dovolí polevit a kdy si vůbec můžete dovolit jít spát?
Tomas Sean Pšenička: Adrenalin prostě nastoupí a my nedokážeme jít hned spát. Nebo já minimálně ne. Většinou tu ještě tak dvě hodiny zůstaneme. Pak jsou vtipné články o tom, jak odcházíme v ranních hodinách. Je to ale docela logické. Tady skončíme o půlnoci, člověk si pak dá někde dvě piva a najednou jsou třeba dvě ráno. Nejsou to žádné dlouhé večírky, ale nějaké pivo si dáme. Pak ale v jednu chvíli vždycky odpadneme.
Natálie Otáhalová: My to ani nemůžeme přehánět, protože už v neděli trénujeme. Články pak většinou vypadají, jako bychom měli za sebou obrovskou pařbu, ale tak to úplně není. Samozřejmě že ne.
Tomas Sean Pšenička: Už v deset dopoledne odjíždíme do školy a máme trénink. Takže to žádná velká párty není. A bohužel ta úleva pro mozek trvá opravdu jen půl dne. Když se v neděli probudíme, možná si do oběda v klidu posnídáme, ale jakmile začne první trénink, znovu přichází stres z dalšího kola, respektive nový adrenalin z následující soboty. Takže úleva není moc dlouhá.
Chápeme správně, že během tréninků nebo při setkání s ostatními se královsky bavíte nad bulvárními titulky?
Tomas Sean Pšenička: (smích) Já naprosto respektuji, že je to jejich práce, ale některé věci jsou opravdu strašně vtipné. Takže ano. Herec Cole Sprouse má skvělý instagramový účet Camera Duels. S pány, kteří na nás čekají, se vždycky rád fotím. Myslím, že už se známe. Já si je fotím, oni si fotí nás a my dva jsme spokojení.
Natálie Otáhalová: Ono je to vlastně milé. Vždyť odcházíme, pozdravíme se a jdeme domů. (smích) Hezký večer.
Tomas Sean Pšenička: Někdy se v bulváru objeví nějaká věta a já si opravdu řeknu: „Ty jo, to je tedy hodně mimo.“ Ale je to v pohodě. Takže ano, bavíme se tím a bereme to s lehkostí.
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Je skutečně pravda, že tanec zapojuje svaly, o kterých člověk dosud ani nevěděl? A přináší kromě viditelných výsledků také dobrý pocit a lepší kondici? Je tanec v tomto směru přínosnější než klasické cvičení v posilovně?
Tomas Sean Pšenička: Určitě ano. Ale nevím, jestli je to benefit. (smích) Nevím, jestli je přínosem to, že mě bolí svaly, které mě nikdy v životě nebolely. Je mi 22 let, a když udělám určitý pohyb zády, mám někdy pocit, že už nemůžu dál. Ta bolest je opravdu velká a objevuje se na místech, kde jsem ji nikdy předtím necítil. Nevím, v čem je to přínosné.
Natálie Otáhalová: Samozřejmě se člověk udržuje v určité fyzické kondici. To, že něco bolí, je asi u každého sportu přirozené. Takže je to normální. Tanec ale v některých chvílích není úplně přirozený pohyb, zejména pokud jde o práci s pánví…
Tomas Sean Pšenička: Ty protitahy, že ano, různé protitahy. To je prostě…
Natálie Otáhalová: Nevím, jestli jsou tyto pohyby vždycky úplně nejzdravější, ale tak to zkrátka je. A právě v tom je tanec krásný.
Tomas Sean Pšenička: Je ale pravda, že když padla otázka, na co se ve StarDance nejvíc těším, odpovídal jsem, že na to, že budu muset každý den makat. Že se budu muset hýbat a každý den potit. Miluji, když jsem nucený se opravdu pravidelně hýbat a na něčem pracovat, tedy sportovat. To mám rád. Ať už to bylo kvůli nějaké roli, kdy jsem musel něco trénovat, nebo teď kvůli tanci. Tanec je samozřejmě umění, ale zároveň také sport. To je pro mě jedna z nejlepších věcí na celé soutěži. I když to koneckonců opravdu bolí.