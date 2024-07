Brašule z Pelíšků, šašek i Bohuš z Dědictví. Bolku Polívkovi je 75 let

„Lidi si myslí, že režisér to má vše vymyšlené a po hercích se chce, aby jen naplnili jeho představy. Ale herec by měl režiséra inspirovat, něco se nedá vymyslet od stolu, herec nabídne třeba i něco, co režisér ani nečeká. Ti velcí režiséři čekají, až se jim to začne před očima dít,“ řekl Boleslav Polívka v roce 2015 na Letní filmové škole, kde získal cenu Asociace filmových klubů. Polívka podle svých slov rád pracuje s lidmi, které perfektně zná, jako je Arnošt Goldflam či býval Jiří Pecha.

Rodák z Vizovic na Zlínsku, známý jako Bolek, si vůni hereckých líčidel zamiloval už jako dítě – jeho tatínek byl totiž nadšený ochotník. Jako malý chtěl být hercem v tehdejším Divadle pracujících v Gottwaldově. „Netuše, že jednou to bude Zlín. Všechny první divadelní zážitky, kromě toho, že mě tatínek vozil do Prahy nebo Brna, jsem měl tady,“ uvedl herec na nedávném filmovém festivalu pro děti a mládež ve Zlíně, kde převzal cenu Zlatý střevíček za přínos kinematografii pro děti a mládež.

Polívka vystudoval brněnskou JAMU a pantomimu začínal dělat s Ctiborem Turbou a Borisem Hybnerem. V roce 1972 spoluzakládal Divadlo Husa na provázku, kde vytvořil řadu nezapomenutelných rolí, často v autorských inscenacích, například v hrách Poslední leč, Šašek a královna, Podivné odpoledne doktora Zvonka Burkeho či Am a Ea.

Chantal Poullain a Bolek Polívka na archivním snímku

S řadou vlastních autorských her Polívka sbíral v 70. a 80. letech úspěchy i v zahraničí, kde představení často hrál v jazyku dané země. V cizině také potkal svou budoucí manželku, francouzskou herečku Chantal Poullainovou, která za ním koncem 70. let odešla do komunistického Československa.

Jako filmový herec Polívka debutoval v roce 1966 ve snímku pro mládež Kočky neberem. Po několika televizních filmech byla jeho prvním výraznějším počinem Balada pro banditu (1978), následovaly i další ztvárnění divadelních představení – Poslední leč (1981) či Šašek a královna (1987), v němž hrál se svou ženou Chantal. K dalším Polívkovým filmům z doby komunismu patří Kalamita (1981), Sedím na konári a je mi dobre (1989) a Něžný barbar (1989).

Po odchodu z brněnské Husy na provázku založil v roce 1993 Divadlo Bolka Polívky, které uvádí nejen hry svého principála. Polívka ale hostuje i na dalších scénách, například v Městském divadle Brno (role Keana v inscenaci Kean IV., Šajloka v Benátském kupci, Leara v Králi Learovi či Harpagona v Lakomci), v pražském Činoherním klubu nebo ve Studiu Dva. Polívka zaujal také na Letních shakespearovských slavnostech, a to rolí Falstaffa v inscenaci Veselé paničky windsorské.

Simona Stašová, Silvie Koblížková, Bolek Polívka, Stella Zázvorková a Miroslav Donutil ve filmu Pelíšky (1999)

Z doby po listopadu 1989 je filmovým divákům asi nejvíce znám ze dvou snímků, v nichž si zahrál zbohatlého vesnického restituenta Bohuše – Dědictví aneb Kurvahošigutntág (1992) režisérky Věry Chytilové a Dědictví aneb Kurvaseneříká (2014), který natočil Robert Sedláček. Polívku po Chytilové často obsazuje i Jan Hřebejk (Pelíšky, Musíme si pomáhat, Pupendo, U mě dobrý), hrál také v několika snímcích Tomáše Vorla (Cesta z města, Skřítek, Cesta do lesa a Cesta domů).

K dalším hercovým filmovým počinům se řadí Kytice (2000), velkofilm Juraje Jakubiska Bathory (2008), komedie Muži v naději (2011), Revival (2013), Hodinový manžel (2014), Domácí péče (2015), pohádka Anděl Páně 2 (2016) nebo komedie Ženy v běhu (2019).

Herec se nevyhýbá ani televizním seriálům. S diváckých zájmem se setkal například kriminální seriál podle skutečných událostí Případy 1. oddělení, Polívka si objevil též v Černých vdovách nebo v seriálu Znamení koně. S přítelem Jiřím Pechou nenapodobitelně namluvili loutkový animovaný televizní seriál Krysáci.

Vladimír Polívka a jeho otec Bolek Polívka na snímku z výstavy v Galerii Vaňkovka

V Polívkových uměleckých stopách jdou i jeho děti z několika vztahů – dcery Kamila (dcera Stanislavy Polívkové), divadelní scénografka a režisérka, a herečka Anna, jejíž matkou je herečka Evelyna Steimarová. Anna, známá z komedií Účastníci zájezdu nebo Po čem muži touží, si s otcem zahrála v inscenaci s autobiografickými prvky s názvem DNA nebo v pohádce Největší dar (2022). S Chantal Poullainovou má syna Vladimíra, který je rovněž hercem. Oba Polívkové si spolu zahráli například ve hře Šašek a syn či v pohádce Řachanda. Se současnou partnerkou Marcelou Černou má Polívka ještě syny Jana Boleslava a Františka a dceru Marianu.

Herec, který u příležitosti 70. narozenin vydal knihu fotografií a postřehů s názvem Bolek, se v minulosti pustil též do podnikání. Projekt farmy Bolka Polívky v Olšanech na Vyškovsku však skončil neslavně. Kdysi vyhlášený areál s hotelem či restaurací, začal mít v roce 2012 finanční problémy, zkrachoval a dostal se do insolvence.

Polívka je získal řadu ocenění. Krom Českých lvů a ceny Asociace filmových klubů například cenu za herecký výkon na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech (1997; za roli faráře ve filmu Zapomenuté světlo) či divadelní Thálie za celoživotní mistrovství v kategorii alternativní divadlo (2022).