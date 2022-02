Polívka: Dočkal jsem se. Po 50 letech postelová scéna s idolem spolužáků

„Když jsem přišel poprvé na JAMU, viděl jsem scházet po schodech dívky, které měly na krku cucfleky. Říkal jsem si, že to tam bude ráj. A ony to byly houslistky a měly otlačené krky od houslí,“ vtipkoval Bolek Polívka.

Milostnou scénu si v novém filmu Srdce na dlani střihl se svou spolužačkou Eliškou Balzerovou. „Všichni kluci jsme do ní byli víceméně zamilovaní. Já už jsem v té době věděl, že žen je více. Eliška byla typu Catherine Deneuve. V ročníku jsme měli i typ Briggite Bardot, to byla Jana Švandová. Vyrůstali jsme uprostřed krásy. Ale ony si myslely na vyšší ročníky, a pokud možno z Prahy. My neměli nárok,“ zavzpomínal s tím, že přece jen měl štěstí. Alespoň na plátně.

„Ale dočkal jsem se, po padesáti letech postelová scéna. Já s Eliškou pod peřinou. A Eliška pak řekla, to se musím pochlubit, mojí ženě Marcelce: Byl dobrej,“ pobavil šestinásobný otec Bolek Polívka.

Eliška Balzerová na archivním snímku

„Člověk má radost z těch dětí. Mám tři kluky a tři holky. Jenda je basketbalista, Franta je filozofující bohém. Mariance od dětství říkáme Motýlek, ta se furt vznáší. My jsme se s jejich maminkou Marcelkou vzali pozdě, po 28 letech. Žili jsme na divoko. Já jsem se styděl, na divoko to není dobrý. Když jsme se vzali, Franta přišel, objal maminku a řekl: Vítaj do rodiny, mamo,“ řekl o své třetí svatbě. Letos 22. února oslaví manželé druhé výročí.

Herec také prozradil, že si z něj jeho děti dělají legraci často. „Franta vystrčí bříško, nahrbí se, v pomalém rytmu chodí po bytě. A já jsem pochopil, že jsem to asi já. Jenda přijde ráno, já se probouzím, a řekne mi: Jak ses vyspala, legendo? Já jsem pro ně legenda, ale v uvozovkách,“ řekl.

Být legendou je podle něj někdy na obtíž. Své o tom ví i jeho syn Vladimír, kterého má s herečkou Chantal Poullain. „Bylo období, kdy Vladimírovi trošku vadilo, že je rodičů, jako jsme my. A Chantal vadilo, že mu to vadí. A já jsem jí říkal: Klid, je v období, kdy by byl nejradši, kdyby matka byla zkumavka a otec neznámý,“ dodal Polívka, jenž má s první manželkou Stanislavou ještě dceru Kamilu, která se věnuje režii a s kolegyní Evelynou Steimarovou má dceru Annu, která je herečkou.