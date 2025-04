„Na dětech vidíš, jak stárneš, na kamarádech vidíš, jak blbneš a na ženách vidíš, jak chátráš,“ říká Bolek Polívka. „Nejstarší Kamilce je 50 a nejmladší Marianě je 17. Jsme takzvaní alfa starci,“ řekl Polívka Krausovi.

Nejmladší dceru Marianu měl, když mu bylo 58 let. Ve škole si ji kvůli tomu spolužáci dobírali, ale dcera ho hájila. „Ona mě vždycky tak bránila, když byla ve druhé třídě, říkala: Tatínku, děti se mi smály, že mám starého otce. Já jsem jim řekla: Ano, je starý, ale myslí mu to!“ vzpomíná Polívka, který na nejmladší dceru nedá dopustit.

„Kluky miluju, ale ta Mariánka – to je prostě děvčátko. Po večeři říkám: Kluci, když se na vás dívám, tak ta Mariánka je z vás nejhezčí, a jak vás tak poslouchám, tak je nejchytřejší,“ říká herec.

Nejstarší Polívka dcera Kamila se věnuje divadelní režii, mladší dcera Anna a syn Vladimír jsou velice úspěšní herci a nyní se hlásí ke slovu u divadla i „další vlna“ dětí a dokonce i manželka Marcela, která dostala svou první roli v životě ve hře, kterou Polívka sám napsal o svém životě s názvem Sága aneb Vizovský zázrak.

Bolek Polívka sepsal autobiografickou grotesku s názvem Sága aneb Vizovský zázrak.

„Je to první herecké vystoupení paní Polívkové. Byly nervy, protože ta ukázněnost tam není. Ona si připadá na jevišti jako doma. Ale je inspirativní,“ říká Polívka o manželce. „Začíná to mým porodem a potom tam hraju moji maminku a mého tatínka, hraji tam moje přátele, tak je to takové sebereflexivní, ironické,“ představuje svůj „úsměvný živočichopis“ vizovický rodák.

Další jeho autorská hra se bude jmenovat Anděl v lihu a bude věnovaná vzpomínce na herce Jiřího Pechu, zvaného Peca, jehož herecká kariéra byla stejně jako Bolkova spojená s brněnským Divadlem Husa na provázku.

Bolek Polívka je principálem divadla v Brně, které nese jeho jméno a nedávno se přestěhovalo do nové budovy. „Teď jsme v Bílém domě, což bylo sídlo Okresního národního výboru. Předtím jsme byli v Dělnickém domě. Sen každého Američana - z Dělnického domu do Bílého domu,“ prohlásil Polívka.