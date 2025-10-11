Bolek Polívka skončil v nemocnici. Z divadla ho odvezla záchranka

„Nevolnost Bolka Polívky během představení – slavného herce odvezla z brněnského divadla sanitka. Po první části dnešního představení se Bolku Polívkovi udělalo nevolno a na místo musela dorazit rychlá záchranná služba. Podle informací byl herec převezen k dalšímu ošetření,“ informovala na sociálních sítích internetová televize Brněnská Jednička.
Na Facebooku zveřejnili také záběry, jak herec kráčí do sanitky.
Pod příspěvkem se objevili komentáře návšetvníků Divadla Bolka Polívky, podle kterých za nevolnost nemohl alkohol, jak někteří spekulovali.
„Byl jsem tam (dárek k narozkám) a je mi z některých komentářů tady smutno. Mimo jiné na představení s nadsázkou zaznělo, cituji Bolka: ‚Všichni chlastají, jen o mně to píší…‘ a měl pravdu. Bolek je borec. Přeji brzké uzdravení. A jak řekla Anička, budeme držet Bolečkovi palečky,“ napsal jeden z diváků.