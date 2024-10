V pěti letech už jsem byl zkušený kuřák, prozradil Bolek Polívka

„Kouřím od čtyř let. V pěti letech už jsem byl zkušený kuřák,“ práskl na sebe Polívka. Chodil prý tehdy ve Vizovicích kouřit tajně s kamarády do lesa.

„Jdeme, pokuřujeme a oni to najednou zahodili a prchali do lesa. Já jsem šel dál a pokuřoval, tam stála nějaká paní, já jsem ji zdvořile pozdravil a pokuřoval dál. V lese mi kluci říkali, že jsem blbej, to byla učitelka! Říkal jsem: Však já ji neznám, já do školy nechodím,“ pobavil Bolek Polívka, kterého k herectví přivedl jeho otec.

„Měl jsem pozoruhodné rodiče. Tatínek byl náruživý ochotník, režisér a herec. Maminka se rozčilovala, že chodí zkoušet i v neděli, že nectí neděli. Tvrdila, že kdyby zemřela, on by ji překročil a šel zkoušet. Tatínek udělal velký krok, maminka se divila, tak řekl: Nacvičuji,“ zavzpomínal Polívka.

Díky své profesi později poznal na natáčení v Ženevě francouzskou herečku Chantal Poullain, kterou si později vzal dokonce dvakrát.

„My jsme se vzali v Americe, ale tady to nebylo platný, protože jsme nepožádali o povolení, tak jsme se museli vzít podruhé. Řekl jsem jí v Brně: Beru si tě podruhé a beru si tě naposledy. Jsem tvůj manžel a beru si tě za ženu,“ vzpomíná Polívka na své druhé manželství, které skončilo po patnácti letech. V roce 2020 se herec oženil potřetí s Marcelou Černou.